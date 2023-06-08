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加拿大山火霧霾來臨後 紐約地鐵空氣變更差

記者劉梓祁／紐約即時報導
路人戴口罩走在霧霾中。(記者劉梓祁／攝影)
路人戴口罩走在霧霾中。(記者劉梓祁／攝影)

由於加拿大多地山火，美東地區空氣受到嚴重汙染，紐約市空氣質量(AQI)一度達到「危險」等級，諸多市民因此配戴口罩出門，但有研顯示，7日紐約市地鐵系統內的空氣質量比戶外更差。

紐約大學(NYU)一組研究地鐵空氣品質的人員，博士生薩波里托(Antonio Saporito)和盧利奧(David Luglio)，在當日攜帶兩個價值1000 元的空氣品質監測器進入百老匯-拉菲逸街(Broadway-Lafayette St.)地鐵站，測量了空氣中顆粒物質(PM2.5)的含量。

通常紐約市每立方米空氣中的顆粒物質數量為12微克，但7日結果顯示，在地鐵站入口處，其中一個設備的讀數達到了612；而在地鐵站台上，此數字上升到了660，較紐約市的平均水平增加了5400%。

在B線列車上，顆粒物質的水平下降到了略低於350的程度，但兩位研究員表示這仍是一個令人驚訝的高水平。據了解，空氣顆粒物質約為人類頭髮的30倍細小，其中含有鐵和碳等化學物質的微量，與哮喘和心臟病發作等健康問題相關聯。

此外，當一輛列車駛入站台並離開時，顆粒物質的數值會下降，一旦列車駛遠，監測器上的數值會再次上升，研究者將其歸因於「活塞效應」。薩波里托表示，當列車通過時，它會推動清新的空氣進入，但當列車離開時，它會帶走所有的顆粒物質並將其再次懸浮在空氣中。

根據此次的多站調查，在霧霾飄入紐約後，空氣品質最惡劣的站點為紐新航港局過哈德遜河捷運(PATH)的克里斯多福街(Christopher St.)站，顆粒物含量超過1000微克。

在汙染到來前，地鐵西四街(West 4th St.)站的顆粒讀數就已超過了300微克，但兩人並未預料到地上的汙染會大幅增加地下的汙染水平。

盧利奧說，其他研究報告聲稱，顆粒物質是從外部進入地鐵站的，以前並不真的相信這一點，但此次結果展示了這很可能就是正在發生的事情。

此前，有研究人員得出結論，指哈德遜河和東河下的隧道車站具有高水平的顆粒物質。當這項研究於一月份發布時，市交通局對其方法論提出了異議。

薩波里托和盧利奧也表示，此次調查並不是一項嚴謹的科學研究，但認為在地鐵內不配戴口罩是不安全的，因為顆粒物質非常危險，尤其對那些患有哮喘或其他基礎疾病的人而言，他們不該長時間乘坐地鐵。

大都會運輸署(MTA)發言人舒爾茨(Kayla Shults)表示，署方會密切監測紐約大都市區域的大氣條件報告，其中包括霧霾程度，並建議市民聽從市和州府向公眾提供的指引。

地鐵站 紐約市 口罩

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紐約霧霾今持續 出門戴口罩

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