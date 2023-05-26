國殤日長周末嚴打超速、酒駕 紐約市警將加強執法

國殤日長周末將至，市府多家機構26日召開記者會，提醒駕駛人士注意生命安全，切勿酒後及宿醉駕車，警方也會加強執法取締。本報資料照

國殤日長周末將至，市府多家機構26日召開記者會，提醒駕駛人士注意生命安全，切勿酒後及宿醉駕車，警方也會加強執法取締；另外，他們也督促州立法通過將血液酒精濃度閾值從0.08%降至0.05%的提案，減少醉酒開車導致的死傷事故。

市交通局(DOT)、紐約市 警、以及市計程車暨禮車管理局(TLC)26日在曼哈頓宣布，將在國殤日長周末裡推更多舉措，重點打擊超速和酒駕狀況。根據宣布，警察將保持格外警惕，取締在街道和高速公路上違規行駛的人，加強該方面的執法已從今天(26日)開始執行，一直持續到30日(周二)早上；警方將利用DOT的測速相機全面監督，由紐約市警高速路巡邏隊、當地市警分局一起執行。

「醉酒開車將摧毀人命，在這個假期裡，我們有共同的責任維護彼此的安全」，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，很榮幸與「零死亡願景」(Vision Zero)的夥伴們探討方案，減少因超速、醉酒開車、吸食大麻後開車造成的交通意外，「無論是在紐約街道行走、騎車、或開車的人，都該享有一個安全的環境。」

另一方面，他們與交通維權組織「母親反對酒駕」(Mothers Against Drunk Driving)一起，督促州立法通過將血液酒精濃度閾值從0.08%降至0.05%的提案，該提案由州參議員劉醇逸、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)提出，以減少因醉酒開車(DWI)造成的死亡率和意外為目標。

數據顯示，紐約州 超過30%的車禍 與醉後駕駛相關，特別紐約市的交通事故更是激增，反映出在大流行病下人們加深飲酒行為，在2021年發生43起與醉酒開車有關的車禍，與前三年的平均27起意外相比，激增60%。

官員強調，澳大利亞、阿根廷、法國、愛爾蘭、荷蘭等國家的DWI閾值為0.05%，紐約州也該降低標準與這些國家保持同步；在這數值上，人們雖不會感覺到醉意，但還是無法保證安全駕駛，研究也表明這將幫助紐約州DWI死亡人數減少10%以上。