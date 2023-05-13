布碌崙南區慶亞太裔傳統月 華裔傑出人士方旭巍獲表彰

方旭巍(中)是獲得表彰的亞裔傑出人士之一。(記者顏潔恩/攝影)

由布碌崙 (布魯克林)南區16個亞裔 組織、聯合七名民選官員辦公室舉辦的「慶祝團結、擁抱多元性」亞太裔傳統月慶祝活動，13日在新卓越高中舉行，帶來多元文化和背景的表演饗宴。

主辦方當日準備家用電器產品給民眾抽獎，表演方面除有華人 聯合會帶來的舞獅戰鼓外，還有印度民族舞蹈、歌謠演繹、跆拳道武術表演；當日支持活動的議員們大多派代表過來，只有州參議員曲怡文本人出席，她表示亞裔也分不同族群，有著各自的文化、食物、背景，但重要的是大家都是亞裔美國人，應多向外展示我們的多元性、團結性。

當日獲得表彰的五名亞裔傑出人士包括：身為華裔的市小商業服務局(Small Business Services)政府導航(Government Navigation)部門負責人方旭巍、菲律賓藝術家兼社區活躍分子Potri Ranka Manis、韓裔社區人士朴桑元(Sang Won Park)、活躍於金融界的孟加拉裔Fahad Solaiman、以及印度裔社區人士Sridhar Shanmugam。

方旭巍是來自香港的第一代移民，過去幫助父親經營其小型企業，涉足於理髮店、餐館、洗衣店等產業中，親眼見證移民群體從語言溝通、到獲取政府資源一路上面臨的阻礙； 他先後在市健康與心理衛生局、市小商業服務局工作，目前也推動市商業快速服務隊(NYC Business Express Service Team，BEST)倡議，幫助亞裔了解更多市府相關服務。