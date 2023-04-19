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紐約婦人接受減肥手術後遭診所控告並求償萬餘元

記者顏伶如／即時報導
華勒斯(Lahavah Wallace)減掉了體重，卻面臨告訴。(截自CBS)
華勒斯(Lahavah Wallace)減掉了體重，卻面臨告訴。(截自CBS)

哥倫比亞廣播公司(CBS)19日報導，一名紐約婦人接受減肥手術(bariatric surgery)的7個月後雖然達到瘦身目的，卻遭診所控告蓄意積欠費用、侵占保險給付款，求償1萬8000元。

報導指出，「紐約減肥集團」(New York Bariatric Group)旗下診所「長島微創手術」(Long Island Minimally Invasive Surgery)控告拉哈凡‧華勒斯(Lahavah Wallace)侵占應該繳給診所的保險給付款，但華勒斯否認指控。

根據紐約州法院紀錄，「紐約減肥集團」過去4年對共計數百名瘦身患者提出欠款訴訟，其中約有60個案件求償金額超過10萬元。某些患者被法院裁定敗訴，欠款加上利息必須10年以上才能還清。

報導指出，大型私人創投機構投資的「紐約減肥集團」，每年花費數百萬元在電視、網路以及紐約地鐵強打廣告，宣稱減肥手術讓患者成功瘦身100磅以上，某些患者接受手術包括切除部分胃臟。

住在布魯克林、職業為紐約州州政府法務助理的華勒斯說，已經把保險公司核發的支票繳交給診所，沒想到診所竟以她在手術前簽署同意書裡的「系統外付款協議」(out-of-network payment agreement)提告。她接受醫療新聞網站「凱瑟健康新聞網」(KFF Health News)訪問時說：「我其實不知道自己簽了什麼。我並沒有注意。」

報導指出，從2019年1月至2022年間，「紐約減肥集團」以違反「系統外付款協議」做為至少300件訴訟的提告理由，總計求償金額將近1900萬元。患者簽署的同意書中寫道，承諾在手術後7天之內繳交任何共同保險(coinsurance)費用，並把向保險公司申請核銷獲准的所有款項全數轉交診所，若未做到則將要負擔手術費用全額，外加律師費。

華勒斯在2022年9月聲請破產，但兩個月後診所要求法院積欠手術費用不得因為破產而取消，理由是華勒斯屬於詐騙手段。

手術 保險 破產

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