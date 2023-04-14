為翻台率限制就餐時間 曼哈頓華埠中餐館挨批

華埠餐飲業者普遍追求翻台率，但也不希望傷和氣，所以通常只會在排隊高峰時，勸導長時間占用座位的客人，盡快離開。(記者許君達／攝影)

近日有曼哈頓華埠 附近的一家中高檔川菜館，為單桌客人限定了90分鐘的用餐時間，顧客無法加點、飯局不盡興，導致不滿向媒體投訴；而曼哈頓有不少餐館都有此規定，對此華埠業者表示，確實不鼓勵客人吃完飯後久坐不走，但實際上都會視情況而定，不會過於不講情理。

投訴者稱，她與朋友在這家位於果園街(Orchard St.)，名為「夜鶯」(Ye's Apothecary)的雞尾酒吧中餐廳，點完菜後吃第一輪感覺不夠，想再加點些菜，但卻被服務員告知，他們這一單預訂的90分鐘時限將近，不能再加點。

該名投訴者表示，她又在茂比利街(Mulberry St.)的另一家餐廳也遇到了類似的情況，在入座時，服務員直截了當地告訴他們，只有90分鐘的用餐時間。

事實上在不少熱門餐館，都有這種規定用餐時限的問題存在。業者認為，面對通貨膨脹、成本上升導致的利潤率壓縮現狀，店家只能盡量加速翻台，因此一些熱門餐廳便開始給客人限定用餐時間。

紐約市 酒店聯盟(New York City Hospitality Alliance)執行董事里吉(Andrew Rigie)表示，他很同情餐館必須「以翻台保營業」的境遇，但他們也需要給予顧客更多耐心。

華埠勿街(Mott St.)上一間高人氣餐廳的服務人員表示，站在業者的角度上看，他們當然希望翻台愈快愈好，「多接待一桌客人就能多掙一筆小費」，而且華埠的餐飲業多數都屬於中低價位，生意全靠薄利多銷，所以對於翻台率肯定是有所追求。不過華人通常講求「和氣生財」，所以對於店家來說，也需要把握好一種微妙的平衡關係。

服務人員透露，該店並未給客人嚴格設置時限，不過通常在排隊高峰時，會默認給每桌客人一個小時的時間，讓排隊候位顧客也能夠盡快入座用餐，在非高峰時段則不會逐客。

位於宰也街(Doyers St.)、人氣常年火爆的餐館「南華茶室」，同樣也默認排隊高峰時顧客可以坐一個小時，不排隊時則儘量不逐客。