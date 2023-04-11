機器警犬重返紐約市 蛋形機器人與警員一同執勤

備受爭議的機器警犬再次被市警納用，將用於與挾持人質的嫌犯對峙。(市長辦公室)

紐約市 市長亞當斯 與市警總局11日在曼哈頓時報廣場 公布了三種新型高科技警務設備——其中包括一隻兩年半前首次加入警察隊伍時被批評為令人毛骨悚然的機器狗，此次該設備被重新採納，官方稱該設備將從今年夏天開始被用於與挾持人質的嫌犯對峙。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，除機器狗外新設備還包括一個用於追踪被盜車輛的GPS追踪器，以及一個錐形安保機器人；這些新設備將以「透明、一致、始終與紐約市民密切合作」的方式推出。

本市的第一隻機器警犬是在2020年由時任市白思豪(Bill de Blasio)首下租賃合同引入執法，但由於批評人士嘲笑這隻「警犬」的外觀實在令人毛骨悚然、反烏托邦，故該合同被提前終止。

介於此亞當斯表示，他不會屈服於反對機器狗的壓力——此款綽號為「Digidog」已經被放出來了，現在它是市警智能執法工具組的一員。

他還強調，這款重達70磅的遙控機器警犬從今年夏天開始，將被用於與挾持人質的嫌犯對峙；如果一個嫌犯不但挾持人質還持有武器，警方就不用派人進去，而是換digdog出動。這些都是利用高技術的聰明方法。

另一款名為StarChase的跟蹤系統將允許警方把GPS定位器安裝在被盜車輛上，這樣就可以追蹤車輛的位置；該設備的試點項目將持續90天。

最後為新增的K5自主安防蛋形機器人(Autonomous Security Robot )，它可以在限制時間內檢測附近人員，配備十幾個麥克風和一個360度高清攝像頭，以及聲納和激光雷達傳感器。