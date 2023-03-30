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蔡英文紐約柑仔店買鳳梨芒果乾 也和台美青年早餐

籲北京冷靜 康達：不會因此改變台灣總統過境待遇

蔡英文紐約消費買鳳梨、芒果乾 也和台美青年早餐

記者丘采薇／紐約即時報導
台灣總統蔡英文30日和總統府秘書長林佳龍、駐美代表蕭美琴及隨團出訪的立委一起吃早餐，並與台美青年座談。記者丘采薇／攝影
台灣總統蔡英文30日和總統府秘書長林佳龍、駐美代表蕭美琴及隨團出訪的立委一起吃早餐，並與台美青年座談。記者丘采薇／攝影

台灣總統蔡英文今天展開過境紐約第二天行程，一早就前往位於布魯克林區、由台裔青年開設的「雲海嚴選柑仔店」，參訪店內產品及小物，隨後到旁邊的「Win Son Bakery」與台美青年一起吃台式早餐並座談，交換意見。過程中，有許多美國年輕人在店外等待，希望一探蔡英文真面目，蔡英文吃完早餐後步出店外與等待的青年合影，還透露她和駐美代表蕭美琴在車上聊了「染頭髮」話題，但討論到最後決定兩人都不要染。

蔡英文今晚將出席美國智庫「哈德遜研究所」舉辦的活動，並領取「全球領導力奬」，不過總統府對於晚上是否會見美國政要，都不事先證實。

今天紐約白天溫度只有華氏35度，蔡英文吃完早餐步出店外，問隨團媒體，站了一陣子是否會冷，眾人回應「好冷」，但蔡英文說，「聲音聽起來滿正常的」。因傳出蔡英文今晚可能會與美國前國務卿龐培歐見面，記者也問，剛剛買的芒果乾會不會送給龐培歐，蔡英文回：「我要自己用。」

➤➤➤紐約首間柑仔店 推廣台灣文化

蔡英文今天在逛「雲海嚴選柑仔店」時，對於台灣進口的東西非常有興趣，買了鳳梨乾和芒果乾，並聽取創辦人林思妤、鄭衍莉說明開店理念，隨後她走到隔壁的「Win Son Bakery（盈成烘焙坊）」台式早餐店，聽取創辦人之一、台美青年Josh Ku介紹店內特色餐點，蔡英文也親自點餐，點了飯糰、甜甜圈、蔥油餅、蘿蔔糕、和韭菜盒子等。

➤➤➤紐約獨立漫畫節 台灣秀多元魅力

蔡英文也在吃早餐時，和林思妤、鄭衍莉、Josh Ku、雙語音樂劇演員張佑寧、Té Company 茶店創辦人廖梓君、紐約市立大學中文系教師李明穎、由申甲文具店創辦人伉儷Neil Ni及Daisy Chen，5組來自藝術、教育等不同領域的台美青年座談，聽取大家各自在美國發展、創業的經歷與故事。座談期間，青年各自分享在美國創業或來美國追夢的契機與理念，大家都希望可以在各自領域發揮所長，並結合台灣的文化背景，在美國宣傳台灣。蔡英文也肯定大家勇於追求夢想的勇氣，並鼓勵大家持續加油，讓世界上更多人認識台灣。

今天下午，蔡英文將前往台灣駐紐約辦事處，與友邦駐聯合國常任代表互動。

台灣總統蔡英文（前左2）於30日前往參訪台美青年所開的盈成烘培坊，品嚐具台灣味與...
台灣總統蔡英文（前左2）於30日前往參訪台美青年所開的盈成烘培坊，品嚐具台灣味與美式風味的飯糰、貝果、燒餅、蘿蔔糕、蔥油餅等組合式餐點。中央社
台灣總統蔡英文（前）展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約，並於當地時間30...
台灣總統蔡英文（前）展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約，並於當地時間30日上午參訪雲海嚴選柑仔店，觀看店內陳售的大同電鍋等商品。中央社
台灣總統蔡英文（左3）展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約並在當地時間30...
台灣總統蔡英文（左3）展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約並在當地時間30日上午，參訪由鄭衍莉（右1）、林思妤（右2）所創辦的雲海嚴選柑仔店。中央社

蔡英文 龐培歐 紐約市

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