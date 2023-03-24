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知名設計師曼哈頓公寓吸毒過量死亡 警：下毒謀殺

記者張晨／紐約即時報導
知名設計師在曼哈頓下東城公寓吸毒過量死亡，警方升級為謀殺。(取自谷歌地圖)
知名設計師在曼哈頓下東城公寓吸毒過量死亡，警方升級為謀殺。(取自谷歌地圖)

一名擁有無數明星客戶的知名設計師去年因「吸毒過量」被人發現死在其曼哈頓下東城的公寓中，但警方執法部門消息人士24日表示，這一看似因過量服用芬太尼的致死案，實際上是一起謀殺；其死亡可能與去年接連發生的下藥、搶劫團夥的連環案有關。

警方表示，去年7月24日晚上8時50分左右，加拉格爾(Kathryn Marie Gallagher)被發現死在愛烈治街(Eldridge St.)近地蘭西街(Delancey st.)的寓所床上；她生前合作過的一線客戶包括Lady Gaga和變性女星考克斯(Laverne Cox)等。

驗屍官對加拉格爾驗屍後表示，其死於芬太尼、可卡因、乙醇和其他藥物混合所致的「急性中毒」，並確定加拉格爾是「藥物導致的死亡」，此後再未公布更多細節。

但消息人士稱，由於探員在案件調查中發現了「一些突破性證據」，將加拉格爾的死與去年發生在地獄廚房的另外兩起死亡案聯繫一起；兩名同性戀男性在酒吧被搭訕後發現死於「吸毒過量」，且銀行存款遭人大額轉出。

去年案發時，許多人將這歸咎於是瞄準同性群體的仇恨犯罪，但警方表示，目前類似案件已發生了七起，而受害者不僅限於同性戀；市警總探長西格(James Essig)表示，這完全是出於金錢利益。

警方提醒民眾，受害者會在酒吧或在酒吧附近被人搭訕，而這些陌生人會給他們可卡因和大麻，在交談之際，嫌犯會搶劫受害者手機，使用現金應用程序從帳戶轉移資金。

警方說，雖然加拉格爾死亡案被升級為謀殺，但目前無人被捕；呼籲民眾，若知曉相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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