川普大廈無支持者出現 街頭藝人模仿秀反成焦點

真的川普尚未被抓捕，支持者也沒有如他所願上街抗議，只有模仿版的「川普」在曼哈頓街頭吸引眼球。(記者許君達／攝影）

從川普 本人上周末在社交媒體上放出消息稱自己將被紐約檢方逮捕起訴，至今已過去數日，相關消息一直醞釀但從未發酵。負責偵辦此案的曼哈頓 地檢自始至終未有公開發聲，川普期待煽動支持者發起的騷亂至少在紐約也從未出現，令高度戒備的紐約警方守得一場空。截至22日發稿時，曼哈頓第五大道的川普大廈門前沒有出現一名支持者，反而是在大廈門前街道上駐地表演的「川普模仿秀」藝人吸引了全場的目光，將預期中的緊張局面變得輕鬆愉快。

模仿藝人Neil Greenfield退休後就開始在第五大道上表演滑稽戲，用誇張的肢體語言模仿川普的標誌性習慣動作，至今已有四年。他每周前來「上班」五天，每次表演一個小時左右，時間一般選在下午人流高峰時段。

Neil的表演引來過路民眾紛紛停下腳步，拿出手機 拍照或攝影，有些過路司機也忍不住放慢車速，舉起手機拍照、甚至邀他合影。他也很會與觀眾互動，經常在綠燈時踱步到斑馬線上與過馬路的觀眾擊掌。

Neil的體型不如川普壯碩，便在西裝內塞滿填充體，腳穿內增高鞋，表演時戴上模仿川普臉型的頭套，幾套誇張動作下來，便滿頭大汗，需要摘下頭套休息幾分鐘。他的表演不收錢，有時甚至為了模仿川普給小費的標誌性動作，還會自掏腰包，拿出幾張鈔票分發給過路的出租車司機。他表示，自己生活無憂，不需以表演為生，只是希望用自己的表演天賦開發出一套獨有的嘲諷方式，以表達對這位前總統的不滿與不屑。「你知道，因為他，有多少無辜的亞裔毫無道理地成了仇恨的對象嗎？」 過路者看見「川普」紛紛拍照留念，現場充滿歡聲笑語，連原本蹲守川普大廈以待突發情況的記者也被他轉移了注意力。(記者許君達／攝影） Neil不以表演為生，只為用自己獨特的方式表達對模仿對象的嘲諷。(記者許君達／攝影） 街頭模仿秀藝人Neil會選擇前總統川普的一些標誌性動作進行誇張模仿，令多數過路者看一眼便能會心一笑。(記者許君達／攝影）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點