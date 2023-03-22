川普大廈無支持者出現 街頭藝人模仿秀反成焦點
從川普本人上周末在社交媒體上放出消息稱自己將被紐約檢方逮捕起訴，至今已過去數日，相關消息一直醞釀但從未發酵。負責偵辦此案的曼哈頓地檢自始至終未有公開發聲，川普期待煽動支持者發起的騷亂至少在紐約也從未出現，令高度戒備的紐約警方守得一場空。截至22日發稿時，曼哈頓第五大道的川普大廈門前沒有出現一名支持者，反而是在大廈門前街道上駐地表演的「川普模仿秀」藝人吸引了全場的目光，將預期中的緊張局面變得輕鬆愉快。
模仿藝人Neil Greenfield退休後就開始在第五大道上表演滑稽戲，用誇張的肢體語言模仿川普的標誌性習慣動作，至今已有四年。他每周前來「上班」五天，每次表演一個小時左右，時間一般選在下午人流高峰時段。
Neil的表演引來過路民眾紛紛停下腳步，拿出手機拍照或攝影，有些過路司機也忍不住放慢車速，舉起手機拍照、甚至邀他合影。他也很會與觀眾互動，經常在綠燈時踱步到斑馬線上與過馬路的觀眾擊掌。
Neil的體型不如川普壯碩，便在西裝內塞滿填充體，腳穿內增高鞋，表演時戴上模仿川普臉型的頭套，幾套誇張動作下來，便滿頭大汗，需要摘下頭套休息幾分鐘。他的表演不收錢，有時甚至為了模仿川普給小費的標誌性動作，還會自掏腰包，拿出幾張鈔票分發給過路的出租車司機。他表示，自己生活無憂，不需以表演為生，只是希望用自己的表演天賦開發出一套獨有的嘲諷方式，以表達對這位前總統的不滿與不屑。「你知道，因為他，有多少無辜的亞裔毫無道理地成了仇恨的對象嗎？」
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影片來源：世界新聞網 一洲焦點
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