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紐約皇后區議員 被2女指控性侵

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
阿迪拉。(取自紐約州眾議會官網)
阿迪拉。(取自紐約州眾議會官網)

皇后區眾議員阿迪拉(Juan Ardila)，被兩名女性指控在2015年同一晚上，涉嫌性侵她們。他14日發表聲明，表示自己自大學畢業以來已變得成熟，為自己曾經的行為舉止道歉。

阿迪拉現為皇后區第37選區州眾議員，選區包括華人眾多的長島市、陽邊(Sunnyside)、麥斯佩斯(Maspeth)以及瑞吉屋(Ridgewood)，當時，他剛從紐約復敦大學(Fordham University)畢業，在2015年10月的一個校園派對上，兩名受害人指，他先是性騷擾了其中一名女性，隨後將另一名女性拖進廁所並性侵了她。

第一名受害人說，當時21歲的她喝醉了，坐在沙發上，阿迪拉和她坐得很近，然後對她「動手動腳」，之後則將她拖進廁所，受害人的朋友眼見當時她已經不省人事，抓住她的手臂說「不行，她醉了」阻止了阿迪拉。

第二名受害人表示，事情發生在深夜，據她的記憶之前他們並沒有對話，當時，一行人站在門旁邊，阿迪拉對她說來這裡，就把她拉進了廁所，門被關上，他開始吻自己，她推開後往下方看，發現他已經露出下體並開始自摸，她衝出廁所，立刻把情況告訴朋友們，阿迪拉則離開了派對。

根據第一名受害者表示，選擇現在曝光是因為上周她發現一條阿迪拉的訊息。這條訊息是他在2015年派對結束後的同一晚所發，內容是「你好嗎？那個晚上很美好。找個時間見面好嗎？」，而當她發現這條簡訊再搜索阿迪拉時，發現他成為了她選區的民意代表，「我感到非常震驚和憤怒」。

之後在2018年1月，阿迪拉則通過Instagram向第一位受害人致歉，表示「不用說我是個混蛋，我想向那天晚上道歉，希望你一切都好」，第二名受害者據信從未收到致歉信息。

阿迪拉14日發表聲明回應，我為我的行為舉止道歉，花了時間反思，希望能證明從大學畢業後我已經變得成熟。我希望能從這個事件中吸取教訓，展示個人的成長。

此前，阿迪拉曾因在2009年及2010年，使用N開頭字眼，發表涉嫌恐同、性別歧視及反猶言論而被曝光，當時他也曾致歉表示，高中生時期，常與朋友們在社媒使用冒犯性的言論，現在已完全理解這樣的語言是多麼地錯誤和傷人，「我全心全意地道歉」。

眾議員 性侵 皇后區

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