紐約老牌拍賣行遭搶 8個愛馬仕包被偷 損失24萬

紐約曼哈頓公園大道的老牌拍賣行遺產拍賣行(Heritage Auctions)遭入室盜竊，8個頂奢愛馬仕手袋被偷走。(取自谷歌地圖)

曼哈頓 中城久負盛名的「老錢街」公園大道，近日一拍賣 行遭砸搶，三嫌犯專盯愛馬仕包，搶走數個，總價近30萬；今年以來，曼哈頓北區警署的重大盜竊案急轉直升，而這裡也是一些華裔新移民的聚集地。

警方表示，案件發生在凌晨3時至4時之間，三名劫匪打破了遺產拍賣行(Heritage Auctions)店面窗戶，入店後抱走了八個愛馬仕經典包款，包括鉑金和凱莉包，總價達24萬2000元。

該拍賣行位於公園大道多家投資銀行和私人股本公司之間，拍賣行拒絕確認被盜物品種類并不予置評；而此類專盯頂級奢侈品和精品店鋪的盜竊案近日也屢見發生，包括雀兒喜附近肉品加工區（Meatpacking District），路易威登快閃店被盜的萬元手袋，和下城蘇活區紀梵希門店被入室盜竊的5萬2000元的服裝鞋履等。

遺產拍賣行成立於1976年，是世界第一代收藏拍賣商，以及世界排名第三的拍賣行，此前諸多中國罕見古畫都從這裡被拍走，經常能見到亞洲拍品的陳列；該公司在亞洲各國均設有辦事處。

根據市警數據顯示，與2022年同期相比，今年迄今為止，包括遺產拍賣行在內的中城北轄區的重大盜竊案上升了14%。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。