第65選區州眾議員李榮恩宣誓就職

李榮恩在其政壇導師、前曼哈頓區長、兩次進入市議會的現任市議員高布邇的監誓下宣誓就職。（記者和釗宇 / 攝影）

州眾議會第65選區州眾議員 李榮恩(Grace Lee)5日在曼哈頓 下東城舉辦就職典禮，數十位民選官員和數百社區人士到場祝賀；李榮恩表示，將團結民眾，改正選區內長期以來的系統性不平等和壓迫，將社區的未來建設地更加美好。

儀式開始前先進行了舞獅表演，李榮恩上台採青；聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、眾議員納德勒(Jerry Nadler)、孟昭文、高德曼(Dan Goldman)、州眾議長希士提(Carl Heastie)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、州參議員劉醇逸、卡范納(Brian Kavanagh)、曲怡文、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、市議員馬泰(Chris Marte)、黃敏儀等數十位民選官員和500多名社區人士到場祝賀。

到場民選官員依次上台發表祝賀詞，州眾議長希士提更是攜八名州眾議員一同上台祝賀，向李榮恩頒發嘉獎狀，表彰她作為首個韓裔女性進入州議會以及她過往對社區的貢獻；民選官員表示，願與李榮恩合作，打擊仇亞犯罪，確保華埠 和下東城的安全。

舒默表示，李榮恩是美國夢的代表，作為第二代移民的她成長為成功的商界和社區領袖；詹樂霞和白艾榮則表示，將和李榮恩合作傾聽社區呼聲，嚴厲懲治仇亞犯罪，確保所有仇恨犯罪者都被繩之以法。

李榮恩在其政壇導師、前曼哈頓區長、兩次進入市議會的現任市議員高布邇(Gale Brewer)的監誓下宣誓就職；她在就職演說中回顧了自己的成長歷程，表示65選區是全美選民最為多元的選區，但也長期經受系統性的不平等和壓迫；「現在華埠的民眾在反對摩天監獄，政府樓民眾也在要求提高居住質量，感謝大家對我的信任，希望大家團結起來，用集體的力量讓社區和紐約變得更好。」