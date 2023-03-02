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電單車起火頻傳 紐約市議會通過法案 禁售二手鋰電池

記者和釗宇／紐約即時報導
市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電池的銷售和組裝。（記者和釗宇 / 攝影）
市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電池的銷售和組裝。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約市去年以來電單車鋰電池起火事故頻發，市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電池的銷售和組裝，並對公眾加強鋰電車危險性的宣傳；同時，為解決更換電池問題，市議會2日提案，擬設立二手鋰電池回購項目，幫助外賣郎以低價或免費購買符合安全標準的新電池。

州議會在2020年將電單車合法化，電單車和電動滑板車近兩年來在紐約市加速普及，但也帶來了一定安全隱患；根據市消防局數據，2019年電單車電車起火事故僅造成13人受傷，這一數字2021年猛增至79人；去年，全市有約220起火災是由鋰電池引起，共造成六人死亡、147人受傷，今年就已經發生超過20起鋰電池引起的火災。

為減少電單車鋰電池帶來的火災隱患，市議會2日通過五項擬加強電單車鋰電車使用監管的法案；其中，市議員高步邇(Gale Brewer)的法案要求禁止組裝和銷售二手鋰電池，她的另一項法案責成市消防局與市府消費者和工人保護局(DCWP)合作進行電單車電池安全使用宣傳；市議員費力茲(Oswald Feliz)的法案擬禁止銷售未被廣泛認可的檢測實驗室認證的鋰電池，罰款將可達1000元。

此外，市議員霍登(Robert Holden)的法案要求市消防局每年對電單車鋰電池事故做出分析報告和安全改進措施，並評估新型電單車監管法律；市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)的法案要求市消費者和工人保護局為外賣郎和第三方送餐平台制定電單車鋰電池安全使用指南。

市議員高步邇提案獲通過，將禁止組裝和銷售二手鋰電池。（記者和釗宇 / 攝影）
市議員高步邇提案獲通過，將禁止組裝和銷售二手鋰電池。（記者和釗宇 / 攝影）
市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電...
市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電池的銷售和組裝。（記者和釗宇 / 攝影）
市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電...
市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電池的銷售和組裝。（記者和釗宇 / 攝影）

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