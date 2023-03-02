電單車起火頻傳 紐約市議會通過法案 禁售二手鋰電池

市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電池的銷售和組裝。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約市 去年以來電單車鋰電池起火事故頻發，市議會2日舉行全體會議通過法案包，將加強電單車鋰電池監管，禁止資質不足及二手鋰電池的銷售和組裝，並對公眾加強鋰電車危險性的宣傳；同時，為解決更換電池問題，市議會2日提案，擬設立二手鋰電池回購項目，幫助外賣郎以低價或免費購買符合安全標準的新電池。

州議會在2020年將電單車合法化，電單車和電動滑板車近兩年來在紐約市加速普及，但也帶來了一定安全隱患；根據市消防局數據，2019年電單車電車起火事故僅造成13人受傷，這一數字2021年猛增至79人；去年，全市有約220起火災是由鋰電池引起，共造成六人死亡、147人受傷，今年就已經發生超過20起鋰電池引起的火災。

為減少電單車鋰電池帶來的火災隱患，市議會2日通過五項擬加強電單車鋰電車使用監管的法案；其中，市議員高步邇(Gale Brewer)的法案要求禁止組裝和銷售二手鋰電池，她的另一項法案責成市消防局與市府消費者和工人保護局(DCWP)合作進行電單車電池安全使用宣傳；市議員費力茲(Oswald Feliz)的法案擬禁止銷售未被廣泛認可的檢測 實驗室認證的鋰電池，罰款將可達1000元。