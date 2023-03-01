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紐約曼哈頓華埠危樓居民撤離完畢 暫時安置在酒店

記者許君達／紐約即時報導
事發樓宇門前的路段尚在封閉中，行人車輛無法進入。(記者許君達／攝影)
事發樓宇門前的路段尚在封閉中，行人車輛無法進入。(記者許君達／攝影)

紐約曼哈頓華埠勿街(Mott St.)111號建築1日下午發生抖動搖晃意外，牆體出現裂縫。事發後，市房屋局(DOB)、市消防局和警方趕到現場緊急處置。至晚7時許，現場應急工作已基本結束，事發房屋的居民也已由紅十字會工作人員接走，由官方安排臨時入住酒店。

晚間7時左右，事發的勿街路段(南至堅尼路，北至喜士打街)依舊拉有封鎖線，但封鎖路段南口已經有民眾步行進出，只要告知值守的警察要去封鎖線內何處即可。封鎖路段的北部則依舊不允許進入，範圍從事發樓前至勿街交喜士打街(Hester St)路口。位於「半封鎖」區域內的東來大酒家工作人員告訴記者，此路段從下午3點多起就允許進入了，酒樓的晚餐業務幾乎沒受影響。但位於事發建築對面的和平飯店，門前封鎖了整個下午，所有客人都無法進入。

記者在場時，房屋局工作人員正用吊車在事發建築門前擺放水泥隔離路障，從擺放位置看，應會在解除封鎖後為門前的勿街路段保留一條行車道，僅封閉門前人行道和一小部分馬路路面。

據了解，在現場負責引導安置受災居民的紅十字會工作人員大約於晚間7時左右完成了工作、撤離現場。按照規定流程，事發樓內24個單元的居民將被臨時安置在酒店居住，等待事發樓宇的檢查和維修。

社區人士陳家齡表示，通常，紅十字會的臨時安置酒店最多能住一周時間，此後還需根據檢查結果再行決定安置方案，如果只是外立面問題，修復將會較快，但如果存在結構問題，居民則可能要等待較長時間才能回家。

知情人士表示，111號與其隔壁建築事發時正在進行裝修，裝修不當也許是造成事故的原因之一。

事發樓宇(底商為「博士眼鏡」者)已完全斷電熄燈，說明居民已經全部撤離。(記者許君...
事發樓宇(底商為「博士眼鏡」者)已完全斷電熄燈，說明居民已經全部撤離。(記者許君達／攝影)
封閉路段南半部雖還有封鎖線，但從下午開始已不阻止行人進出。(記者許君達／攝影)
封閉路段南半部雖還有封鎖線，但從下午開始已不阻止行人進出。(記者許君達／攝影)

警察 華埠 曼哈頓

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