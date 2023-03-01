卡戴珊金小妹伴侶 曼哈頓中城夜店毆打音響師

凱莉珍娜(Kylie Jenner，左)和她的伴侶，也是其兩個孩子的生父、說唱歌星史考特(Travis Scott，右)。Getty Images

卡戴珊家族金小妹凱莉珍娜(Kylie Jenner)的伴侶，也是其兩個孩子的生父、說唱歌星史考特(Travis Scott)2月28日在曼哈頓中城的一家夜店與音響師發生衝突，不但揮拳將人打傷，更砸毀了價值逾萬元的設備；市警正發出通緝，欲將史考特逮捕審問。

警方表示，案件發生在當日凌晨2時左右，位於百老匯 交西41街附近的星雲俱樂部內，史考特與一名52歲的音響師發生爭執；在爭吵中，音響師臉部被打了一拳，受輕傷；視頻螢幕和揚聲器在混戰中被砸壞，供損失約1萬2000元。

而案發當晚，史考特在說唱歌手唐托利弗(Don Tolliver)14街歐文廣場(Irving Plaza)的演出中作為助演嘉賓出席。

2021年11 月，30歲的史考特在德州 休斯敦的NRG公園舉辦Astroworld音樂節，但因現場人群失去控制，不斷擁擠至舞台前時發生踩踏事故，導致九人死亡，300餘人受傷，傷者最小僅10歲，17人被送往醫院，其中11人出現心臟驟停。