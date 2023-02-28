紐約市首場大雪逾百航班取消 周末或迎第二場降雪

27日夜間暴風雪後的曼哈頓華埠。(記者劉梓祁／攝影)

在經歷了創造紀錄的無雪天數和不同以往的暖冬後，紐約市 在27日夜間迎來了2023年的第一場春雪，也是去年入冬以來的首場暴風雪；28日早上可見道路有較多積雪、許多車輛被雪包裹，行人多放慢腳步行走；氣象部門預測，周末或將有另一場降雪 。

根據國家氣象局(The National Weather Service)數據顯示，紐約市這場大雪是入冬以來首次顯著的積雪。截至28日(周二)上午為止，中央公園(Central Park)已累計降雪量1.8吋。在此之前，紐約市區僅0.4吋的降雪量。

據航班追蹤網站FlightAware數據顯示，28日當天有數百架班機進出紐約被取消，其中包括拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)的150個航班。由於機場降雪量達2.7吋，拉瓜地亞機場同時還有超過20個航班被延誤。

機場方在推特上表示，天氣狀況導致機場航班服務受阻，呼籲乘客向各航司查詢航班狀態。

在甘迺迪機場(JFK Airport)，氣象紀錄顯示機場有1.5吋積雪，近100個進出航班中有超過70%被取消。紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)則有近50個航班被取消和近40個航班被延誤。

紐約市中，布朗克斯(Bronx)為五區內最多降雪量區域，記錄顯示有5.6吋積雪。紐約和新澤西許多學校因大雪宣布推遲返校時間或取消當日課程。

市清潔局(Department of Sanitation)表示，為應對本輪暴風雪，市府在27日對全市道路撒鹽，並有超過7億磅鹽、700多台撒鹽機以及2000多輛鏟雪車隨時待命調用。

此外，氣象部門預計在本周晚些時候紐約市還將迎來另一場暴風雪，可能導致3月3日和4日在市內降更多雪，屆時若溫度降至冰點32度以下，風、雨、雪都料將出現。

根據當前預測，第二場暴風雪將在3月3日(周五)上午到達，雖仍未知屆時紐約市會迎來多少降雪量，但紐約北部和西部有更大可能出現可測量的積雪。

27日的此輪帶雨降雪將在28日下午結束，且空中烏雲會在夜間消散，氣溫將開始逐漸回暖，但3月3日(周五)的溫度可能將再次大幅下降。本周末的溫度料將維持在40度左右，周六早上可能有陣雨，周日預計日間晴朗、最高43度。

紐約市今年來的首次可錄得降雪出現在2月1日，在此前已有328天無雪，十分接近2020年12月15日錄得的332天最長紀錄。