紐約香菸稅漲1元、最低薪與通膨掛鉤…霍楚提案獲支持

霍楚譴責桑托斯支持攻擊步槍成全美合法槍枝提案。（州長辦公室提供）

最新民調 顯示，紐約州選民對州長霍楚 (Kathy Hochul)的支持率比上月略微下滑，但她新財年預算 案中提出的部分政策獲得兩黨選民支持，例如將香菸稅每盒提高1元以及未來最低工資與通膨率掛鉤的政策。

根據錫耶納學院(Siena College)27日公布的民調，霍楚的支持率為46%，比上月的48%小幅下降，同時不支持率也從42%微增至43%；同時，有56%的選民認可霍楚的施政，不認可率為40%，比上月略有上升。

儘管支持率下降，霍楚在預算案中提出的多項政策獲得兩黨選民支持；其中，七成受訪者支持將最低工資與通膨率掛鉤的政策，該政策民主黨人的支持率高達82%，共和黨也有59%，獨立選民為57%；另外，霍楚提出將每盒香菸稅從4.35元升至5.35元，獲得62%選民的支持，禁止帶味香菸也獲得57%的支持。

民調還顯示，犯罪仍然是選民最為關心的問題，有36%的選民將解決犯罪問題列為第一要務，排在其後的分別是降低生活成本和建設可負擔住房；霍楚此前就在預算案中提出，增加法官的設保自由裁量權，以及為各地設立新建住房指標，並加速建案推進速度。