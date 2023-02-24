亞裔組織提告市選區委員會 恐致今年紐約市普選延後

亞裔法律保護和教育基金對紐約市議會選區劃分不滿。（取自亞裔法律保護和教育基金臉書）

由於對紐約市 選區劃分不滿，亞裔 法律保護和教育 基金(The Asian American Legal Defense and Education Fund)24日將市選區委員會(NYC Districting Commission)以及市級和州級選舉委員會(Board of Elections)告上法庭，要求政府立即修改重新劃分的選區地圖；而原訂於下周二(28日)開始的紐約市2023年普選請願程序，也可能因為這份提告不得不推遲。

根據亞裔法律保護和教育基金向紐約郡高級法院(New York County Supreme Court)提起的訴訟，該組織內居住在皇后區南部的亞裔居民們，對於市議會選區委員會非常不滿。他們認為新的劃區把李奇蒙丘(Richmond Hill)、南歐松公園(South Ozone Park)等地的亞裔分割開來，削弱了住在那裡的孟加拉、圭亞那、特立尼達、蘇利南等南亞裔選民力量。

「作為紐約市人口增長最快的地區之一，李奇蒙丘和南歐松公園有人口密度極高的亞裔選民。然而儘管我們在選區劃分公聽階段不斷建議，市議會選區委員會依舊罔顧民意。這加劇著紐約市的分裂，導致亞裔被邊緣化。」亞裔法律保護和教育基金民主事務總監瓦塔瑪拉(Jerry Vattamala)表示。

他認為，雖然訴訟時間緊張，但去年州級的選區劃分也面臨維權團體挑戰，最終導致初選推遲，「這為我們樹立了榜樣。」