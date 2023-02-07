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紐約今年第3起 22歲警員在警局更衣室飲彈自盡

記者張晨／紐約即時報導
布朗士22歲警員在警局更衣室飲彈自盡，成今年第三起。(記者張晨/攝影)
布朗士22歲警員在警局更衣室飲彈自盡，成今年第三起。(記者張晨/攝影)

紐約市警自疫情以來執法任務艱巨，各區面臨的治安挑戰更各不相同，2023年年初開始，布朗士治安混亂在全市五大區中凸顯；執法者或因此加重了肩上負擔，7日47分局一名年僅22歲的警員在警局更衣室朝頭開槍自盡，案發後被送醫搶救情況危急。

警方表示，案件發生在當日早上10時47分，一名22歲的新兵警員在位於布朗士東230街附近拉科尼亞大道(Laconia Ave.)的警局更衣室用槍抵住頭部，隨後扣動扳機；在外的同事聽到槍聲闖入，發現其頭部槍傷，送至雅可比醫療中心(Jacobi Medical Center)搶救情況危急。

消息人士稱，該警員自2021年加入市警，至今工作已滿兩年，他在轄區負責午夜巡邏，時間為凌晨12時至早8時輪班，案發前他正準備下班回家；現場沒有發現他留下紙條或任何信息，傷口與現場位置表明是他自己造成，並無外力因素。

上周，一名家住布碌崙(布魯克林)的退休女警在開槍殺死自己的男友後畏罪自殺；今年1月10日，一名警員從其皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的 LeFrak City公寓跳樓身亡，十天後一名皇后區警員也在Brookville Park附近的車中開槍自盡。

布朗士 皇后區 布碌崙

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