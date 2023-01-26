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哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡 調查疑似自殺

記者張晨／紐約即時報導
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)

一名哈佛金融精英25日晚從曼哈頓中城時報廣場中心凱悅酒店(Hyatt Centric Times Square New York)54層樓頂酒吧墜落，當場死亡；警方26日確定其身分並懷疑此案為自殺，死者前一日才和妻子提出離婚，並在曼哈頓和康州擁有多處百萬豪宅。

警方表示，案件發生在當日晚6時30分左右，46歲的切尼(Dale L. Cheney)從靠近第七大道交西45街的凱悅中心酒店54號酒吧墜下，落在街道上當場死亡，至少有兩名目擊者在場；目前這起案件朝疑似自殺進行調查。

市警紀錄顯示，2008年金融危機之時，警方兩次造訪切尼位於上東城的住處，原因是與妻子發生經濟問題相關的家庭糾紛；康乃狄克州法庭記錄顯示，切尼去世前一天才提出與妻子離婚。

切尼於2013年在康州成立了T-street Capital投資公司，該公司通過資本投資、戰略收購和不同企業家以及管理團隊合作；根據他的領英主頁，切尼還是四個州六家不同公司的董事會成員和股東。

切尼畢業於哈佛大學和哈佛商學院，在創立自己的公司之前，他曾於2007年在花旗風險投資公司(Citicorp Venture Capital)擔任投資負責人，此前於2005年在高盛(Goldman Sachs)工作了兩年；他目前居住在康州的一套六室七衛的房產，市價超過380萬元。

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