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曾被楊安澤妻控性侵 前哥大婦產醫生有罪 最高關120年

記者張晨／紐約即時報導
前哥倫比亞大學婦產科醫生哈登被判有罪。(美聯社資料照)
前哥倫比亞大學婦產科醫生哈登被判有罪。(美聯社資料照)

哥倫比亞大學旗下醫院婦產科醫生哈登(Robert Hadden)，因涉嫌跨州誘騙婦女至紐約性侵，被控聯邦罪，該案23日在曼哈頓南區聯邦法院進行結辯；在聽取了兩周的證據後，陪審員們24日用了不到三個小時的時間來審議此案，最終認定被告有罪，最高將面臨120年的監禁；前華裔總統參選人楊安澤的妻子呂艾玲也是受害者之一。

陪審團聽取了兩名護士的證詞，她們說，早在20世紀80年代末，她們就目睹了哈登虐待病人的過程，還有九名女性作證說，她們在1998年至2012年期間遭到了性侵；檢察官表示，這揭示了一種「長期存在的犯罪模式」，證據也顯示，哈登虐待所有年齡的患者，包括一些孕婦。

哈登此前曾因涉嫌性侵向州級法院認罪，去年10月，其曾經供職的哥倫比亞大學厄文醫學中心(Irving Medical Center)宣布與147名受害者達成和解，共計賠償1億6500萬元；而2021年，醫療機構又向哈登的79名患者支付了7100萬元。

在這起聯邦訴訟案件中，哈登沒有被指控性侵罪，聯邦調查局稱，他引誘四名女性從外州來到紐約，以對她們實施性侵虐待；哈登的律師沃森克羅夫特(Kathryn Wozencroft)試圖說服陪審團，潛在的性侵指控與案件本身無關。

呂艾玲也是哈登的前病人之一，最早公開指控哈登的受害者之一她說，2012年她在婦產科就診時，遭哈登性侵，當時她懷孕七個月。

她與其他幾位受害者共同遊說，爭取到紐約「成人倖存者法案」(Adult Survivors Act)於去年11月生效。該法准許早年的性侵受害者不受時間限制，追訴當時的侵犯者。

性侵 呂艾玲 哥倫比亞大學

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