我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西前總統支持者抗議大選結果 闖入國會大廈

核酸盛世變末世 重慶檢測業員工不滿被裁 包圍工廠

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

記者胡聲橋／紐約即時報導
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

三名盜匪透過分散運鈔車司機的注意力，從停靠在布碌崙(布魯克林)8大道大通銀行門口的運鈔車上偷走一袋鈔票，裡面有30萬元現金。

警方公布嫌犯照片，希望知情者提供有關這三名嫌犯下落的線索。

警方稱，這起案件發生在8大道5423號，也就是8大道交55街路口的大通銀行門口。6日下午1時左右，一輛Brink's裝甲運鈔車停靠在大通銀行門口，往銀行送錢。運鈔車的司機坐在駕駛座位上，另一名負責收發現金的同事把現金袋從車裡拿出，放在車保險桿上。正在這時，兩名不明身分者走近運鈔車，向運鈔車工作人員問路，趁其分心時，另一個不明身分者迅速拿走了一個放在運鈔車保險槓上無人看管的錢袋，然後徒步沿著8大道向南逃離現場。另兩名嫌犯隨後也逃離現場，去向不明，被盜錢袋裡裝著30萬元現金。

警方發言人說，嫌犯利用與運鈔車工作人員交談，分散他的注意力，然後下手。這名發言人說，沒有跡象表明這次盜竊案是一起監守自盜的案件。這是一起機會犯罪，有人看到了機會。

按照警方的描述，偷走現金袋的男嫌疑人身材偏瘦，頭戴黑色冬帽，穿著黑色連帽外套、灰色褲子和黑色運動鞋。

分散裝甲運鈔車工作人員注意力的男子為中等身材，戴著有白邊的黑色冬帽，穿著黑色帶帽的冬季外套、灰色褲子和黑色運動鞋。

另一名分散運鈔車工作人員注意力的嫌疑人也是男性，中等身材，戴黑色冬帽、黑色口罩、黑色夾克、黑色褲子，黑色運動鞋和一個黑色背包。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

分散運鈔車工作人員注意力，讓同夥下手的另一名嫌犯。(警方提供)
分散運鈔車工作人員注意力，讓同夥下手的另一名嫌犯。(警方提供)
分散運鈔車工作人員注意力，讓同夥下手的一名嫌犯。(警方提供)
分散運鈔車工作人員注意力，讓同夥下手的一名嫌犯。(警方提供)
嫌犯抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行現場。(警方提供)
嫌犯抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行現場。(警方提供)

8大道 保險 手機

上一則

紐約花旗球場空地 「不排除建賭場」

延伸閱讀

紐約花旗球場空地願景座談 「不排除建賭場」

紐約花旗球場空地願景座談 「不排除建賭場」
紐約林肯中心「唐詩的回響」音樂會 跨越中西視聽盛宴

紐約林肯中心「唐詩的回響」音樂會 跨越中西視聽盛宴
旅遊篇／暢玩9路線 我從紐約搭火車出發

旅遊篇／暢玩9路線 我從紐約搭火車出發
紐約中華公所 派紅包給13家老人中心

紐約中華公所 派紅包給13家老人中心
侵入大學點民宅 偷現金名表連2起

侵入大學點民宅 偷現金名表連2起

熱門新聞

華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

2023-01-06 07:02

超人氣

更多 >
獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人
放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價
叫不出名字 「那個病」突然來了…全村懵 醫生束手無策

叫不出名字 「那個病」突然來了…全村懵 醫生束手無策
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物

對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物