運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

三名盜匪透過分散運鈔車司機的注意力，從停靠在布碌崙(布魯克林)8大道 大通銀行門口的運鈔車上偷走一袋鈔票，裡面有30萬元現金。

警方公布嫌犯照片，希望知情者提供有關這三名嫌犯下落的線索。

警方稱，這起案件發生在8大道5423號，也就是8大道交55街路口的大通銀行門口。6日下午1時左右，一輛Brink's裝甲運鈔車停靠在大通銀行門口，往銀行送錢。運鈔車的司機坐在駕駛座位上，另一名負責收發現金的同事把現金袋從車裡拿出，放在車保險 桿上。正在這時，兩名不明身分者走近運鈔車，向運鈔車工作人員問路，趁其分心時，另一個不明身分者迅速拿走了一個放在運鈔車保險槓上無人看管的錢袋，然後徒步沿著8大道向南逃離現場。另兩名嫌犯隨後也逃離現場，去向不明，被盜錢袋裡裝著30萬元現金。

警方發言人說，嫌犯利用與運鈔車工作人員交談，分散他的注意力，然後下手。這名發言人說，沒有跡象表明這次盜竊案是一起監守自盜的案件。這是一起機會犯罪，有人看到了機會。

按照警方的描述，偷走現金袋的男嫌疑人身材偏瘦，頭戴黑色冬帽，穿著黑色連帽外套、灰色褲子和黑色運動鞋。

分散裝甲運鈔車工作人員注意力的男子為中等身材，戴著有白邊的黑色冬帽，穿著黑色帶帽的冬季外套、灰色褲子和黑色運動鞋。

另一名分散運鈔車工作人員注意力的嫌疑人也是男性，中等身材，戴黑色冬帽、黑色口罩、黑色夾克、黑色褲子，黑色運動鞋和一個黑色背包。