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哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

記者張晨／紐約即時報導
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

在中國各地相繼爆發紀念烏魯木齊火災遇難同胞、反抗防疫封控的大規模抗爭活動後，海外華人也展開大規模的連動抗議；哥倫比亞大學11月28日也舉行了示威及悼念活動，但期間抗議女學生被一名亞裔男子擊打頭部多次昏倒，嫌犯逃離現場，市警2日公布體貌以求破案。

警方表示，案件發生在當晚8時左右， 21歲的受害者在西116街和其他人一起示威，這時一名她不認識的男子走近她，向她頭部多次猛擊，導致她昏倒在地。

案發後，受害者被送往聖盧克醫院(St. Luke’s Hospital)，情況穩定，但嫌犯逃離現場；警方公布該襲擊者正臉照，請求公眾幫助確認其身分。

當晚大約有200人參加了在哥倫比亞大學勞紀念圖書館(Low Memorial Library)前舉行的集會，他們舉著標語，點著蠟燭，高呼「不自由，毋寧死。」

11月30日，超過千人聚集在中國駐紐約總領館外的83號碼頭舉行燭光悼念死難者的活動，抗議中國當局鎮壓人民的行為，聲援國內的抗爭同胞。

警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 哥倫比亞大學 亞裔

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