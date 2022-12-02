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女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

記者顏潔恩／紐約即時報導
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體，造成臉部嚴重灼傷，恐怕留下永久性傷疤；紐約市警表示，嫌犯仍在逃，呼籲民眾提供線索。

警方指，該案發生於凌晨4時30分左右，在展望公園(Prospect Park)附近的Winthrop街地鐵站內，當時一名40歲的女護士正下車，要走出車站到數條街以外的國王郡醫院(Kings County Hospital)上班。

過程中一名陌生女子忽然朝她走近，不發一語就直接往她臉上丟擲一罐裝有腐蝕性物質的瓶子；受害者感到面部灼熱，在疼痛中被送至國王郡醫院，但因傷勢過重，隨後又轉移至雅可比醫療中心(Jacobi Medical Center)的燒傷部門(burn unit)急救。

女嫌犯案後逃出地鐵站，至今未落網，警方目前尚未公布受害者的身分，也未說明嫌犯使用的是哪一類的腐蝕性液體；受害者指出，與嫌犯不相識，兩人犯案前也不曾交談，沒有讓她襲擊的理由。

警方目前正調查此案，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 紐約市 手機

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