王宸卡內基鋼琴獨奏 孟昭文頒社區傑出服務獎

華裔鋼琴家王宸日前在紐約卡內基音樂廳舉辦「愛與和平之旅」獨奏音樂會。(主辦方提供)

華裔鋼琴家王宸日前在紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)舉辦「愛與和平之旅」獨奏音樂會,國會眾議員 孟昭文其頒發社區傑出服務獎(Outstanding and Invaluable Service to the Community)。

王宸帶來了中西經典鋼琴曲目,包括「春江花月夜」、「平湖秋月」、「黃河頌」、「彩雲追月」、「愛之夢」、「舒伯特圓舞曲」等。「這場音樂會以探索愛與和平為主題,希望現場來自不同文化背景的聽眾,能夠體驗國與國、人與人、自然與人類因音樂而相互連結的神奇旅程。」王宸表示。

祖籍中國河南 省鄭州市的王宸,五歲開始學習鋼琴,之後就讀於中央音樂學院附中打擊樂專業,大學來到美國芝加哥伊利諾大學(University of Illinois-Chicago)獲得鋼琴和打擊樂雙演奏專業學士學位,並在波士頓新英格蘭 音樂學院和密歇根州立大學獲得鋼琴碩士和博士學位。從事鋼琴演出事業多年,王宸分別獲得了聯合國「全球青年領袖」獎、荷蘭阿姆斯特丹國際音樂比賽Grand Prize Virtuoso一等獎等榮譽。