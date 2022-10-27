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王宸卡內基鋼琴獨奏 孟昭文頒社區傑出服務獎

記者張心╱紐約即時報導
華裔鋼琴家王宸日前在紐約卡內基音樂廳舉辦「愛與和平之旅」獨奏音樂會。（主辦方提供）
華裔鋼琴家王宸日前在紐約卡內基音樂廳舉辦「愛與和平之旅」獨奏音樂會。（主辦方提供）

華裔鋼琴家王宸日前在紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)舉辦「愛與和平之旅」獨奏音樂會，國會眾議員孟昭文其頒發社區傑出服務獎(Outstanding and Invaluable Service to the Community)。

王宸帶來了中西經典鋼琴曲目，包括「春江花月夜」、「平湖秋月」、「黃河頌」、「彩雲追月」、「愛之夢」、「舒伯特圓舞曲」等。「這場音樂會以探索愛與和平為主題，希望現場來自不同文化背景的聽眾，能夠體驗國與國、人與人、自然與人類因音樂而相互連結的神奇旅程。」王宸表示。

祖籍中國河南省鄭州市的王宸，五歲開始學習鋼琴，之後就讀於中央音樂學院附中打擊樂專業，大學來到美國芝加哥伊利諾大學(University of Illinois-Chicago)獲得鋼琴和打擊樂雙演奏專業學士學位，並在波士頓新英格蘭音樂學院和密歇根州立大學獲得鋼琴碩士和博士學位。從事鋼琴演出事業多年，王宸分別獲得了聯合國「全球青年領袖」獎、荷蘭阿姆斯特丹國際音樂比賽Grand Prize Virtuoso一等獎等榮譽。

演出當晚，中國駐紐約總領館文化領事楊惠等到場致意；「愛與和平之旅」個人獨奏會由全球青年領袖基金會主辦，美東河南同鄉會、澳大利亞國際文化產業協會、密歇根州立大學音樂學院等共同協辦。

華裔鋼琴家王宸日前在紐約卡內基音樂廳舉辦「愛與和平之旅」獨奏音樂會。（主辦方提供...
華裔鋼琴家王宸日前在紐約卡內基音樂廳舉辦「愛與和平之旅」獨奏音樂會。（主辦方提供）
華裔鋼琴家王宸日前在紐約卡內基音樂廳舉辦「愛與和平之旅」獨奏音樂會。（主辦方提供...
華裔鋼琴家王宸日前在紐約卡內基音樂廳舉辦「愛與和平之旅」獨奏音樂會。（主辦方提供）

河南 新英格蘭 眾議員

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