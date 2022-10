企圖當街強姦亞裔女 法拉盛一男嫌被捕

報住在紐約市皇后區 木邊(Woodside)的一名41歲韓裔 男子,日前由於在法拉盛 街頭企圖性侵一名47歲亞裔女性,於26日晚被警方逮捕,被控企圖強姦(Attempted Rape)、性虐待(Sex Abuse)等多項罪名。

🚨WANTED-Attempted RAPE: 10/23/22 approx. 2AM, @ 147 St & Roosevelt @NYPD109PCT Queens. The suspect pushed a 47-Y/O fem victim to the ground & made sexual comments. He inappropriately touched her & tried pulling down her pants. Any info call us at 800-577-TIPS Reward up to $3,500 pic.twitter.com/NEe2rCE74Y