企圖當街強姦亞裔女 法拉盛一男嫌被捕

警方提供的嫌犯影像。(市警局提供)

報住在紐約市皇后區 木邊(Woodside)的一名41歲韓裔 男子，日前由於在法拉盛 街頭企圖性侵一名47歲亞裔女性，於26日晚被警方逮捕，被控企圖強姦(Attempted Rape)、性虐待(Sex Abuse)等多項罪名。

🚨WANTED-Attempted RAPE: 10/23/22 approx. 2AM, @ 147 St & Roosevelt @NYPD109PCT Queens. The suspect pushed a 47-Y/O fem victim to the ground & made sexual comments. He inappropriately touched her & tried pulling down her pants. Any info call us at 800-577-TIPS Reward up to $3,500 pic.twitter.com/NEe2rCE74Y — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 26, 2022

根據管轄法拉盛的市警109分局，23日(周日)凌晨2時左右，一名47歲的韓裔女性正走在法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave)交147街街口，與她素不相識的41歲的金威森(Wilson Kim，音譯)向她靠近，將她推倒在地，並向她說了一些帶有性動機及性意味的話語，之後，嫌犯開始不恰當地觸摸受害人的身體，並試圖脫下她的褲子。現場，路過的一位好心人介入後，金威森逃跑。受害人受輕傷，並在現場接受緊急救治。

警方表示，26日(周三)晚8時45分左右，報住在皇后區木邊56街近39大道的金威森在當地被捕，被控企圖強姦、性虐待、性行為不端(Sexual Misconduct)、強行觸摸(Forcible Touching)、攻擊(Assault)罪。

任何有該案進一步線索的民眾，可致電(718)520-9277至皇后區特殊受害者調查專隊(The Queens Special Victims Squad)，或撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。