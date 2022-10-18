紐約市整體吸菸率降 但低收入社區仍高

紐約市衛生局日前公布報告顯示，雖然過去20年紐約市成年人普遍吸菸率大幅下降，但低收入社區的吸菸率仍然較高。Getty Images

紐約市衛生局日前公布報告顯示，雖然過去20年紐約市成年人普遍吸菸率大幅下降，但低收入 社區的吸菸率仍然較高；其中，男性亞裔移民 的吸菸率遠高於美國本土亞裔男性，亞裔吸薄荷醇捲菸的比率在各族裔中最低。

根據報告，紐約市民普遍吸菸率從2002年的22%降至2020年的11%，而且從2018年至2021年，全市的菸草零售商數量也下降29%；不過，各社區吸菸率的下降幅度不同，低收入社區的吸菸率為14%，收入較高社區的吸菸率只有9%。

同時，菸草業對薄荷醇捲菸的大力推廣，給有色人種和低收入社區帶來了有害影響；數據顯示，在2020年，有52%的紐約市菸民表示經常吸薄荷醇捲菸；其中，非洲裔和西語裔菸民吸薄荷醇捲菸最多，分別高達89%和68%，白人為32%，亞裔僅為25%，為各族裔中最低。

此外，在各族裔中，本土出生的美國人和外國出生的移民吸菸率也不盡相同；其中，亞裔男性移民的吸菸率達到20%，遠超本土亞裔男性的5%；非洲裔和西語裔男性的情況則完全相反，本土非洲裔和西語裔男性的吸菸率分別高達23%和21%，而非洲裔和西語裔男性移民的吸菸率則只有5%和11%；無論是亞裔、西語裔或非洲裔，本土女性的吸菸率均高於各族裔的移民女性。