我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

紐約市整體吸菸率降 但低收入社區仍高

記者和釗宇╱紐約即時報導
紐約市衛生局日前公布報告顯示，雖然過去20年紐約市成年人普遍吸菸率大幅下降，但低收入社區的吸菸率仍然較高。Getty Images
紐約市衛生局日前公布報告顯示，雖然過去20年紐約市成年人普遍吸菸率大幅下降，但低收入社區的吸菸率仍然較高。Getty Images

紐約市衛生局日前公布報告顯示，雖然過去20年紐約市成年人普遍吸菸率大幅下降，但低收入社區的吸菸率仍然較高；其中，男性亞裔移民的吸菸率遠高於美國本土亞裔男性，亞裔吸薄荷醇捲菸的比率在各族裔中最低。

根據報告，紐約市民普遍吸菸率從2002年的22%降至2020年的11%，而且從2018年至2021年，全市的菸草零售商數量也下降29%；不過，各社區吸菸率的下降幅度不同，低收入社區的吸菸率為14%，收入較高社區的吸菸率只有9%。

同時，菸草業對薄荷醇捲菸的大力推廣，給有色人種和低收入社區帶來了有害影響；數據顯示，在2020年，有52%的紐約市菸民表示經常吸薄荷醇捲菸；其中，非洲裔和西語裔菸民吸薄荷醇捲菸最多，分別高達89%和68%，白人為32%，亞裔僅為25%，為各族裔中最低。

此外，在各族裔中，本土出生的美國人和外國出生的移民吸菸率也不盡相同；其中，亞裔男性移民的吸菸率達到20%，遠超本土亞裔男性的5%；非洲裔和西語裔男性的情況則完全相反，本土非洲裔和西語裔男性的吸菸率分別高達23%和21%，而非洲裔和西語裔男性移民的吸菸率則只有5%和11%；無論是亞裔、西語裔或非洲裔，本土女性的吸菸率均高於各族裔的移民女性。

亞裔 低收入 移民

上一則

紐約打造小商業服務平台 申牌照、繳罰款一站搞定

延伸閱讀

紐約打造小商業服務平台 申牌照、繳罰款一站搞定

紐約打造小商業服務平台 申牌照、繳罰款一站搞定
紐約州長民調：霍楚、李修頓支持率差距縮小至11%

紐約州長民調：霍楚、李修頓支持率差距縮小至11%
紐約市擬延後垃圾放置時間至下午8時 明年4月實施

紐約市擬延後垃圾放置時間至下午8時 明年4月實施
紐約市警添636新血 亞裔占104位

紐約市警添636新血 亞裔占104位
種族歧視 聖路易非裔社區房價低難貸款 地產業道歉

種族歧視 聖路易非裔社區房價低難貸款 地產業道歉

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
麻州聯邦檢方日前破獲波士頓中餐廳洗錢案後，蒐集更多張錦華犯案證據；圖為涉案中餐廳。(取自谷歌地圖)

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

2022-10-14 07:28
裴洛西(右)訪問森林小丘舉辦圓桌會議，探討通膨削減法；左為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

2022-10-13 07:32
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
到場的警員捂著受害者的傷口，等待救援。(視頻截圖)

網拍手機約面交 布碌崙華男遭買家射胸險送命

2022-10-12 02:28
紐約市教育局成立的公校預算特別工作組，計畫大力減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生。(記者張心／攝影)

紐約市擬大減特殊高中經費 公校預算將偏重遊民家庭學生

2022-10-16 07:23

超人氣

更多 >
中共20大常委新名單 3名「60後」

中共20大常委新名單 3名「60後」
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上
南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡

南加華人圈殺豬盤套路不斷翻新 新套路看這裡
抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元
挺川普華人劉濤涉販毒、洗錢3000萬 在維州被拘留

挺川普華人劉濤涉販毒、洗錢3000萬 在維州被拘留