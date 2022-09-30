紐約華女當街被搶電單車 隔日疑現身法拉盛

一名華女的電單車日前被搶，9月30日在法拉盛街頭看到與丟失車輛極相像的單車。(記者牟蘭／攝影)

一名華裔 女性9月30日稱自己一日前推行電單車在法拉盛 緬街行走時，被他人在人流中強行推走，嫌犯作案手法迅速，她並未看到對方的長相，時隔一日，她在街頭看到疑似自己的電單車，報警求助後，警方要求她出示更多購買憑證，至截稿前，尚未歸還她的愛車。

市警109分局於9月30日上午12時30分左右，收到一名華裔女性的報案，指她在緬街街頭看到了自己丟失的愛車；警方趕往現場後，要求華女 出示更多憑證，才能幫她拿回電單車。

這名華女表示，她一日前下午在法拉盛緬街推自己的電單車行走時，被一名陌生男子強行推走，因事發突然，對方手法過快，她並未看清對方的長相，當天上午她在緬街交羅斯福街頭，看到三名非洲裔持有自己的電單車。

由於電單車上有明顯標示，該華女指，當天她看到街頭的單車上也有同樣的記號，但被他人更換了部分零件，她向警方出示了相關文件，但警員要求她隔日上交購買憑證，才能取回愛車，當天並未因此案逮捕任何人士。