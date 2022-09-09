假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

曼哈頓中城日前發生一起強姦案，一男子在地鐵上假意接近了一名來自密蘇里州 聖路易斯市的21歲女遊客，示好稱自己可以帶她到處逛逛；隨後嫌犯帶著受害者到一處偏僻站的月台盡頭強姦她；現市警公布速寫畫像與通緝令，徵詢線索。

警方表示，案件發生在1日凌晨3時左右，受害者先是從時報廣場42街交八大道處的一個地鐵站 進入，當時她已經被嫌犯盯上；消息人士稱，隨後男子上前搭訕，說會帶她四處看看，並和她一起坐地鐵經過了多個站。

警方稱，受害者因從外州來旅遊，不知道自己身在何處。被該男子帶向一個站的偏僻處後，一把將其撲倒在地，強姦她；隨後逃離了現場。

案發後，受害者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)接受醫療評估。市警9日公布了嫌犯的速寫畫像，且根據受害者描述，嫌犯皮膚黝黑，面部有毛髮，前額有疤痕，其作案時身穿酒紅色和金色相間的短褲和黑白相間皮鞋。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。