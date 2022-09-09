我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／拍下英女王最後露面 攝影師憶背後故事

世說新聞╱華埠50年中餐廳熄燈 資本笑了老人哭

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

記者張晨／紐約即時報導
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

曼哈頓中城日前發生一起強姦案，一男子在地鐵上假意接近了一名來自密蘇里州聖路易斯市的21歲女遊客，示好稱自己可以帶她到處逛逛；隨後嫌犯帶著受害者到一處偏僻站的月台盡頭強姦她；現市警公布速寫畫像與通緝令，徵詢線索。

警方表示，案件發生在1日凌晨3時左右，受害者先是從時報廣場42街交八大道處的一個地鐵站進入，當時她已經被嫌犯盯上；消息人士稱，隨後男子上前搭訕，說會帶她四處看看，並和她一起坐地鐵經過了多個站。

警方稱，受害者因從外州來旅遊，不知道自己身在何處。被該男子帶向一個站的偏僻處後，一把將其撲倒在地，強姦她；隨後逃離了現場。

案發後，受害者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)接受醫療評估。市警9日公布了嫌犯的速寫畫像，且根據受害者描述，嫌犯皮膚黝黑，面部有毛髮，前額有疤痕，其作案時身穿酒紅色和金色相間的短褲和黑白相間皮鞋。

警方呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 手機 密蘇里州

上一則

3年了 紐約市公校終全面返校上課 「興奮」

延伸閱讀

中央地鐵將通車 聯邦金山官員同慶 期待帶動經濟、方便出行

中央地鐵將通車 聯邦金山官員同慶 期待帶動經濟、方便出行
辦公室需求減 賓州車站開發計畫遭質疑

辦公室需求減 賓州車站開發計畫遭質疑
25歲西語裔女子 法拉盛地鐵遭摸臀

25歲西語裔女子 法拉盛地鐵遭摸臀
上地鐵不小心被撞 男子火大持刀傷人

上地鐵不小心被撞 男子火大持刀傷人
五分局轄區地鐵 女遭掀裙摸私處

五分局轄區地鐵 女遭掀裙摸私處

熱門新聞

丈夫追趕涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

2022-09-05 10:00

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

2022-09-03 12:27
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

2022-09-04 02:30
圖為降雨量預測。(氣象中心)

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

2022-09-05 12:41
涉案的第一輛Acura車。(市警提供)

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

2022-09-02 09:35
紐約州取消公共運輸等場合的口罩令。(美聯社)

紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

2022-09-07 12:39

超人氣

更多 >
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
女王去世後繼續鬥？王后卡蜜拉準備迎接哈利、梅根出招

女王去世後繼續鬥？王后卡蜜拉準備迎接哈利、梅根出招