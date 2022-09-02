我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／航班延誤、取消？你或可拿到這些食宿補償

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

勞工節長周末將至 出遊人數預計三年來最多

記者張晨／紐約即時報導
勞工節長周末將至，出遊人數預計三年最多，但選搭飛機人數較少。(本報檔案照)
勞工節長周末將至，出遊人數預計三年最多，但選搭飛機人數較少。(本報檔案照)

勞工節長周末降至，預計將成為三年來最繁忙的出遊周末，專家預計將恢復至疫情前水平；而紐約市也將舉行多場慶典活動，主要街區道路封閉也會因日期而不同。

根據美國汽車協會(AAA)的調查，有超過80%的人會選擇開車出行，而避開航空等其他運輸工具；發言人提德威爾(Jana Tidwell)表示，2日會是周末假期最繁忙的一天。

紐新航港局(The Port Authority)則表示，預計地區機場將有180萬名乘客，較疫情前水平下降約2%；而另外，會有多達420萬輛車駛過港務局的橋樑和隧道。

本周汽油價格繼續下跌，新澤西州的平均汽油價格已跌至四元以下，而紐約市的價格仍在四元浮動。

另外，全市也會藉周末在各區舉辦不同的慶典活動，主要街區道路封閉，提醒人們繞路出行。

3日曼哈頓百老匯鄉村集市(Broadway Village Fair)，將封閉衛佛利廣場(Waverly Place)至14街的百老匯大街。

西印裔少年狂歡節(Junior Carnival West Indian American Day)將在布碌崙(布魯克林)舉行，作為5日正式西印裔勞工節大遊行(West Indian Labor Day Parade)的前奏，也有多條道路封閉。

包括金斯頓大道(Kingston Avenue)與富蘭克林大道(Franklin Avenue)之間的聖約翰廣場(St. John’s Place)；聖約翰廣場(St. John’s Place)與總統街(President St.)之間的富蘭克林大道(Franklin Avenue)；富蘭克林大道(Franklin Avenue)與華盛頓大道(Washington Avenue)之間的總統街(President St.)；英鎊廣場(Sterling Place)與帝國大道(Empire Boulevard)之間的華盛頓大道(Washington Avenue)；以及總統街(President St.)與東部大道(Eastern Parkway)之間的克拉森大道(Classon Avenue)。

4日，巴西日慶典(Brazilian Day Festival)也將在曼哈頓中城登場，封閉路段包括42街與56街之間的六大道；麥迪遜大道(Madison Avenue)與七大道之間的46街。

疫情 紐約市 油價

上一則

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

延伸閱讀

勞工節長周末 南巴市酒駕攔檢

勞工節長周末 南巴市酒駕攔檢
新州海洋城 秋季旅遊首選 預訂住宿天數名列前茅

新州海洋城 秋季旅遊首選 預訂住宿天數名列前茅
勞工節後不要穿白色衣服？原因讓人意想不到

勞工節後不要穿白色衣服？原因讓人意想不到
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
班森賀籌備華人巡邏隊 已20人報名

班森賀籌備華人巡邏隊 已20人報名

熱門新聞

8大道老闆抓賊反遭起訴，輔警處理糾紛被拘留。(讀者提供)

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

2022-08-29 08:01
華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

2022-08-27 14:14
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

2022-08-30 00:02
案發後，受害華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

2022-08-29 11:08
前共和黨籍州長柏德基警告，無證移民大規模從南部邊境入境，恐導致類似九一一事件的恐怖攻擊再次發生。(美聯社)

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

2022-08-30 07:38
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

2022-09-01 09:34

超人氣

更多 >
日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相薄藏「千刀萬剮」暴行
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」
范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍
「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵