勞工節長周末將至 出遊人數預計三年來最多

勞工節長周末將至，出遊人數預計三年最多，但選搭飛機人數較少。(本報檔案照)

勞工節長周末降至，預計將成為三年來最繁忙的出遊周末，專家預計將恢復至疫情 前水平；而紐約市 也將舉行多場慶典活動，主要街區道路封閉也會因日期而不同。

根據美國汽車協會(AAA)的調查，有超過80%的人會選擇開車出行，而避開航空等其他運輸工具；發言人提德威爾(Jana Tidwell)表示，2日會是周末假期最繁忙的一天。

紐新航港局(The Port Authority)則表示，預計地區機場將有180萬名乘客，較疫情前水平下降約2%；而另外，會有多達420萬輛車駛過港務局的橋樑和隧道。

本周汽油價 格繼續下跌，新澤西州的平均汽油價格已跌至四元以下，而紐約市的價格仍在四元浮動。

另外，全市也會藉周末在各區舉辦不同的慶典活動，主要街區道路封閉，提醒人們繞路出行。

3日曼哈頓百老匯鄉村集市(Broadway Village Fair)，將封閉衛佛利廣場(Waverly Place)至14街的百老匯大街。

西印裔少年狂歡節(Junior Carnival West Indian American Day)將在布碌崙(布魯克林)舉行，作為5日正式西印裔勞工節大遊行(West Indian Labor Day Parade)的前奏，也有多條道路封閉。

包括金斯頓大道(Kingston Avenue)與富蘭克林大道(Franklin Avenue)之間的聖約翰廣場(St. John’s Place)；聖約翰廣場(St. John’s Place)與總統街(President St.)之間的富蘭克林大道(Franklin Avenue)；富蘭克林大道(Franklin Avenue)與華盛頓大道(Washington Avenue)之間的總統街(President St.)；英鎊廣場(Sterling Place)與帝國大道(Empire Boulevard)之間的華盛頓大道(Washington Avenue)；以及總統街(President St.)與東部大道(Eastern Parkway)之間的克拉森大道(Classon Avenue)。

4日，巴西日慶典(Brazilian Day Festival)也將在曼哈頓中城登場，封閉路段包括42街與56街之間的六大道；麥迪遜大道(Madison Avenue)與七大道之間的46街。