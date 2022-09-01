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紐約州控槍新法上路 聯邦法庭放行 但法官仍認法案違憲

記者和釗宇╱紐約即時報導
紐約州長霍楚則在7月簽法回應，包括時報廣場在內的人口稠密公共場所設為禁槍區，新法將於9月1日生效。圖為8月31日豎立在時報廣場禁槍區的告示牌。美聯社
紐約州長霍楚則在7月簽法回應，包括時報廣場在內的人口稠密公共場所設為禁槍區，新法將於9月1日生效。圖為8月31日豎立在時報廣場禁槍區的告示牌。美聯社

紐約州「隱蔽持槍改進法」(Concealed Carry Improvement Act)9月1日上路，任何人在人口密集的敏感公共區域不得持槍；但該法此前遭到擁槍團體訴訟，紐約北區聯邦法院8月31日晚駁回訴訟，裁決該法繼續有效，但指出該法規定的「敏感區域」缺乏明確邊界，明顯違憲。

最高法院此前裁決廢除紐約州有關限制「隱秘持槍權」的控槍法律，州長霍楚則在7月簽法回應，將人口稠密公共場所設為禁槍區，新法將於9月1日生效，違者將被控E級重罪，市府已經在時報廣場設置禁槍警示牌；不過，在霍楚簽法後，該法遭到維州擁槍團體「美國持槍人」(Gun Owners of America)訴訟，原告認為新法條款嚴酷，違反憲法第二修正案，要求法庭暫停新法上路。

紐約北區聯邦法院首席法官蘇達比(Glenn Suddaby)在長達78頁的裁決書中，以原告不具備提出訴訟的法律地位這一技術原因為由，駁回訴訟；然而，蘇達比在判詞中表示，新控槍法案的核心部分仍然違憲，與最高法院6月的裁決相違背，「雖然該法追求公共安全、減少大規模槍擊案的目標值得讚賞，但州議會在該法中設置的條款是違憲的。」

蘇達比表示，新法中規定的禁槍「敏感區域」太過寬泛，遠遠超出最高法院6月裁決中舉例的教會和學校等地，外延幾乎可以無限擴大。

他還表示，該法中規定持槍證只能頒給具有良好道德素養的民眾，這項規定太過主觀，可以隨意解釋，這就與最高法院裁定紐約州隱秘持槍法違憲的原因是一致的；蘇達比還指出，州議會在立法時沒能清楚表明，合法持槍者可以用槍自衛。

雖然蘇達比強調新法的違憲部分，但紐約州民主黨民代注重的是法案得以繼續上路的結果；霍楚在聲明中表示，法庭做出了正確的裁決，新法將照常生效，保護紐約人的安全；州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，擁槍遊說者試圖摧毀這一具有常識性的限槍法律，「我們在法庭戰勝了他們。」

然而，該法案仍然面臨多起訴訟，包括水牛城國會議員參選人帕拉迪諾(Carl Paladino)提出的訴訟仍在進行中；若按照蘇達比1日裁決中的態度，紐約州步槍和手槍協會(New York State Rifle and Pistol Association)也有可能提出訴訟。

紐約州 霍楚 民主黨

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