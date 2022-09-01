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無證華女紐約法拉盛家中被刺身亡 警方鎖定嫌犯

記者牟蘭／紐約即時報導
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)

55歲的中國湖北籍女性陳芳(Chen Fang)，日前在家中被刺身亡，知情人士指，她三年前孤身來美打拚，沒有移民身分，70多歲的丈夫在案發後一度失聯，同鄉已幫助她籌款，幫她完成喪葬事宜；警方表示，當局已鎖定嫌犯，案情正在調查中，呼籲知情者提供更多線索。

根據警方消息，市警109分局警員26日上午7時左右接獲報案，指在41路近大學點大道(College Point Blvd.)附近的一棟商住混合樓的五層公寓內發生一起命案；警方趕往現場後，發現一名躺在血泊內的華裔女性，已沒有知覺，救援人員宣布當場死亡。

警方日前公布這名受害者的姓名時，弄錯了死者的姓與名的位置。死者的女兒日前從中國致電美國湖北同鄉會的會長張德超求助，指她的母親三年前獨自從湖北荊州市來美打拚，沒有移民身分，突遭不測，感到無奈。

張德超對本報記者指，死者的家人都是工薪階級，他已聯繫死者在美國70多歲的丈夫，但對方一直沒有回應。美國湖北同鄉會已開始募款，幫助她完成喪葬事宜，尚未有更多信息公布；一名與陳芳相熟的人士指，死者為人和善，平易近人。

警方表示，嫌犯作案後，被監控錄像拍下視頻，曾兩次換裝。警方已鎖定嫌犯，正在蒐集更多證據。知情人士指，陳芳曾因賣春被捕，兇嫌疑似與她有生意的紛爭，案發當晚她在家中被刺多刀，頸部刀傷明顯，案情尚在調查中。

警方呼籲，若有任何知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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