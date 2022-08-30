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涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

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涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

記者呂賢修╱紐約即時報導
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)
赫希(右)出庭，拒絕認罪。(法院Pool Photo/Richard Harbus攝影)

涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的51歲嫌犯赫希(Glenn Hirsch)，本月5日出庭前開槍自盡。他當天寫了六頁遺書，29日列入相關案件證據。

信中對本案法官Kenneth Holder寫道：「我宣示與嚴志文的死無關，沒對他開槍。」

他要求警方與檢方重新審慎調查發生於4月30日的這起命案，因為自己的被捕與控罪，是標準的誣告，是警察辦案不力、偏見、政治壓力、武斷的結果。

赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被人員抬出。(記者牟蘭╱攝影)
赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被人員抬出。(記者牟蘭╱攝影)

赫希妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)被控為他藏匿多把槍枝，她的辯護律師Mark Bederow將此信列入證物，判能脫罪。

赫希信中說自己關愛他人、家庭、妻子，有幽默感，享受人生。檢方起訴其妻，是相信此舉有助將他定罪。信中也強調，自己為妻子住處查出的八把槍負完全責任。

信中指，警方相信餐館指他因索討酸甜醬包被拒，與餐館人員發生衝突，懷恨開槍。警方之後搜查其住處，見冰箱內囤積大量醬包，又在搜索翻亂其住處後，流出這些照片，指他有囤積癖。

赫希住處用黑色垃圾袋堆滿雜物。(法院提供)
赫希住處用黑色垃圾袋堆滿雜物。(法院提供)

信中表示，嚴志文槍擊案應是常見的行車糾紛引發開槍，並被流彈打中。因為警方原始報告指，嚴志文非槍擊目標，可能死於流彈，或與之前的行車糾紛有關被盯上。此案發生前兩周，森林小丘當地也有類似謀殺案。但檢方受兩份惡名昭彰的報紙影響，幾乎依報導內容調查此案。

赫希當時已交保、配戴電子腳鐐。但5日出庭後，有可能再次被羈押，於當日稍早自盡。他在信中寫道，「我選擇不再回到監獄，我不是逃避戰鬥的人，但此案帶來太多痛苦，這不是情緒化的決定，而是經過深思熟慮，發現問題沒有解答。」

槍擊 警察 監獄

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