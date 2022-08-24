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紐約全新「皮內注射」猴痘疫苗 1.2萬劑下午6時可預約

記者張心／紐約即時報導
紐約市衛生局宣布將採用全新的「皮內注射」猴痘疫苗接種策略。（取自瓦桑推特）
紐約市衛生局宣布將採用全新的「皮內注射」猴痘疫苗接種策略。（取自瓦桑推特）

紐約市衛生局最新宣布將採用「皮內注射」猴痘疫苗接種策略，今日(24日)下午6時開放逾1萬2000個首劑疫苗接種預約時段，第二劑接種機會最快可將於下周公布。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)在日前發布緊急使用授權，允許健康照護提供者透過「皮内注射」的方式，為符合條件的18歲及以上人群接種猴痘疫苗。根據FDA現有數據，每瓶Jynneos猴痘疫苗通過皮内注射可供四到五人使用，並達到和皮下注射相同的免疫能力。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，這種新的皮內注射方法直接將猴痘疫苗注射到皮膚表層下方(intradermal)，而不是當前的皮下注射方法(subcutaneous)；這種猴痘疫苗的注射方式已通過專業驗證，能夠以更少的劑量促使人體產生同樣的免疫反應，這也意味著每瓶猴痘疫苗都可以用來保護更多的人，從此前的一瓶疫苗只能為一個人服務，變為現在一小瓶可以為多達五個人服務。

「我們持續看到聯邦的猴痘疫苗供應短缺，因此我們就必須採取變通措施，為符合疫苗接種條件的民衆提供一系列選擇，並且要以公平的方式做到這一點。」瓦桑說，皮內注射策略將擴大疫苗的可用劑量供應，讓更多的紐約市民盡快接種上猴痘疫苗，「我們也在聽取聯邦建議的情況下，同紐約社區進行會晤溝通，確保接種安全有效進行。」

1萬2000劑新疫苗預約可通過vax4nyc.nyc.gov/monkeypox，或撥打(877) 829-4692熱線電話。

疫苗 猴痘 紐約市

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