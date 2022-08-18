我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／嘴巴有臭臭的怪味？服用Paxlovid有這副作用

儲蓄起步時間晚了 這樣做還是有機會提早過退休生活

紐約華埠社區將恢復中英雙語路標

記者和釗宇 / 紐約即時報導
交通局將提前恢復此前被全英文路標替代的中英雙語路標，東百老匯雙語路標就是新安裝的雙語路標之一。（記者和釗宇／攝影）
交通局將提前恢復此前被全英文路標替代的中英雙語路標，東百老匯雙語路標就是新安裝的雙語路標之一。（記者和釗宇／攝影）

華埠中英雙語路標見證著社區的歷史，但雙語路標近年來已經愈來愈少，許多被純英文路標替代，市議員馬泰(Chris Marte)此前提案要求市交通局恢復並擴大雙語路標；馬泰和市交通局4日在華埠舉行記者會，宣布交通局將提前恢復之前被全英文路標替代的中英雙語路標，其中有六處18日已恢復完畢，馬泰的提案也將繼續推動，未來將增加華埠的雙語路標，並將雙語路標推廣到全市。

紐約時報此前報導，因為路標損壞後將只替換成英文路標，市府在1985年下令製作的至少155個中英雙語路標中，只剩下101個，引起社區關注；馬泰今年5月提案，要求市交通局對現有的雙語路標進行評估，並將雙語路標擴大至華埠和下東城中文使用較多的社區，同時恢復此前被替換成純英文的雙語路標。

雖然提案還未通過，但交通局提前響應，表示未來將恢復因破損而被替換成英文路標的原有中英雙語路標，18日已有六處恢復完畢，包括且林士果廣場(Chatham Square)交東百老匯(East Broadway)、亞倫街(Allen St)交堅尼路(Canal St)、包厘街(Bowery)交地威臣街(Division St.)、披露街(Pell St.)交包厘街、勿街(Mott St)交且林士果廣場、地威臣街交市場街(Market St.)。

多明尼加裔出身的交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，作為紐約市首個非英語母語的交通局長，他理解所有移民的經歷感同身受，「所有來到美國的人都是移民，移民努力工作，不應該受到歧視，人們應該看到雙語路標的價值；尤其是擁有五千年歷史的中國，華裔移民更應該受到尊重，也應該讓後代了解自己的文化根源。」

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉和紐約中華公所主席曾偉康、華埠共同發展機構(Chinatown Partership)行政總裁陳作舟、華裔美國退伍軍人會前任主席梅本立等社區領袖到場支持；當年協助社區接洽市交通局設立雙語路牌、曾在市都市規畫局擔任工程師37年的鄭向元表示，市府應該繼續擴大雙語路標。

馬泰也表示，雖然交通局已經提前行動，但他仍將繼續推動提案，因為交通局目前的權限只能恢復原有的雙語路標，若要擴大雙語路標需要立法依據；該提案還要求交通局須出台評估報告並建立數據庫，讓公眾可以追蹤路牌替換情況，市府應允許市議員提出新設雙語路標的要求，每個選區的市議員最多可提出新設15個雙語路標，交通局則可每年在每區新設250個雙語路標。

市議員馬泰和市交通局4日在華埠舉行記者會，宣布交通局將提前恢復此前被全英文路標替...
市議員馬泰和市交通局4日在華埠舉行記者會，宣布交通局將提前恢復此前被全英文路標替代的中英雙語路標。（記者和釗宇／攝影）
交通局將提前恢復此前被全英文路標替代的中英雙語路標，東百老匯雙語路標就是新安裝的...
交通局將提前恢復此前被全英文路標替代的中英雙語路標，東百老匯雙語路標就是新安裝的雙語路標之一。（記者和釗宇／攝影）
馬泰也表示，雖然交通局已經提前行動，但他仍將繼續推動提案，因為交通局目前的權限只...
馬泰也表示，雖然交通局已經提前行動，但他仍將繼續推動提案，因為交通局目前的權限只能恢復原有的雙語路標，若要擴大雙語路標需要立法依據。（記者和釗宇／攝影）
羅格貴茲表示，移民文化應該獲得尊重，雙語路標就是就是體現。（記者和釗宇／攝影）
羅格貴茲表示，移民文化應該獲得尊重，雙語路標就是就是體現。（記者和釗宇／攝影）

華埠 移民 華裔

上一則

全美州政府協會東區會議 通過友台決議

下一則

獲逾3萬善款 法拉盛跳樓華女母親12月回上海

延伸閱讀

紐約這座圖書館 是每個書蟲的天堂

紐約這座圖書館 是每個書蟲的天堂
紐約市府拒颶風艾妲索賠 華裔民代痛批

紐約市府拒颶風艾妲索賠 華裔民代痛批
張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲
李雄為Edward Pollard 辦募款餐會

李雄為Edward Pollard 辦募款餐會
芝加哥華埠廣場增設郵筒 居民表達感謝

芝加哥華埠廣場增設郵筒 居民表達感謝

熱門新聞

秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
糧食券被盜刷事件時有所聞。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

華女糧食券 2小時盜刷一空 損失逾千元

2022-08-15 02:27

超人氣

更多 >
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
一洲焦點／錢尼慘敗川普大樂、台海現狀重新定義中

一洲焦點／錢尼慘敗川普大樂、台海現狀重新定義中
司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢