紐約華埠社區將恢復中英雙語路標

交通局將提前恢復此前被全英文路標替代的中英雙語路標，東百老匯雙語路標就是新安裝的雙語路標之一。（記者和釗宇／攝影）

華埠 中英雙語路標見證著社區的歷史，但雙語路標近年來已經愈來愈少，許多被純英文路標替代，市議員馬泰(Chris Marte)此前提案要求市交通局恢復並擴大雙語路標；馬泰和市交通局4日在華埠舉行記者會，宣布交通局將提前恢復之前被全英文路標替代的中英雙語路標，其中有六處18日已恢復完畢，馬泰的提案也將繼續推動，未來將增加華埠的雙語路標，並將雙語路標推廣到全市。

紐約時報此前報導，因為路標損壞後將只替換成英文路標，市府在1985年下令製作的至少155個中英雙語路標中，只剩下101個，引起社區關注；馬泰今年5月提案，要求市交通局對現有的雙語路標進行評估，並將雙語路標擴大至華埠和下東城中文使用較多的社區，同時恢復此前被替換成純英文的雙語路標。

雖然提案還未通過，但交通局提前響應，表示未來將恢復因破損而被替換成英文路標的原有中英雙語路標，18日已有六處恢復完畢，包括且林士果廣場(Chatham Square)交東百老匯(East Broadway)、亞倫街(Allen St)交堅尼路(Canal St)、包厘街(Bowery)交地威臣街(Division St.)、披露街(Pell St.)交包厘街、勿街(Mott St)交且林士果廣場、地威臣街交市場街(Market St.)。

多明尼加裔出身的交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，作為紐約市首個非英語母語的交通局長，他理解所有移民 的經歷感同身受，「所有來到美國的人都是移民，移民努力工作，不應該受到歧視，人們應該看到雙語路標的價值；尤其是擁有五千年歷史的中國，華裔 移民更應該受到尊重，也應該讓後代了解自己的文化根源。」

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉和紐約中華公所主席曾偉康、華埠共同發展機構(Chinatown Partership)行政總裁陳作舟、華裔美國退伍軍人會前任主席梅本立等社區領袖到場支持；當年協助社區接洽市交通局設立雙語路牌、曾在市都市規畫局擔任工程師37年的鄭向元表示，市府應該繼續擴大雙語路標。