紐約市警佐考次日洩題 首日已考完華警斥不公

參考者向市調查局舉報洩題。(知情人提供)

自2017年就從未舉行過的紐約市 警佐晉升考試，於3日和4日在曼哈頓賈維茨中心(Jacob Javits Center)舉行，但因參加考試的人數超過1萬，官方稱，機考無法負荷所以只得分成兩天；誰料第二日考試題目不僅和首日完全一樣，還遭洩題；知情華裔 警員表示，大部分人被分配到第一天，苦等數年，閉門學習八個月，如今卻敗給作弊者，一分之差升職無望。

根據市警規定，從前警銜升職考試均會在一天內完成，除極個別外派軍人、懷孕、宗教相關以及執行特殊任務者可另擇他日，沒有例外；但因疫情 動盪，警佐考試作為首個普通警員晉升途徑尤其熱門。

據悉，今年報名考試的人數巨大，兩天均有6000人參考；知情人士表示，而首天考試結束後，就有人在工作群組中流傳考試題目和答案，隨後越傳越快，且內容也越來越豐富。

一名首天參加考試的華裔警員表示，大家都知道疫情後的升職有多麼困難，況且警佐考試已五年未舉辦，所以自己在過去的八個月內，「除了上班就是回家苦讀，一天都不敢鬆懈」，為的就是能多考一分，就有早一天升職的希望。

市警會根據考試成績將警員進行升職排名，70分以下則不錄在冊；「真的是差之毫厘，谬以千里」他說，一分之差都可能多幾個月的等待，而晉升警佐的最低工資為9萬6017元，比普通警員工作五年半後的工資高出約1萬元。

更離譜的是，大多華裔警員被安排在第一天，根據市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services，簡稱DCAS)給出的說法，在哪天考試均為隨機分配。

「沒人想把這個跟族裔扯上關係。」參考的華裔警員表示，但如果你親自到了現場看了就知道，這絕非偶然，而對於勤懇讀書的人也都會有這種想法，「沒人認為這是一場公平競爭，即使它是一場系統化的測試。」

另一家名為The Key的備考服務機構向考生表示，稱DCAS「對考試內容安排不當，管理混亂且不統一，為一些考生提供了不公平的優勢。」

但DCAS卻表示，兩天的警佐考試使用了不同的題目——「紐約市對公務員考試作弊行為零容忍，對作弊的指控將徹底調查，那些行為不端的人也會被追究責任；洩題行為可能導致解職，甚至被起訴。」一名發言人說。