紐約皇后區深夜響槍 三兇嫌向民居百人派對開火

皇后區勞雷爾頓5日在一場百人派對中爆發槍戰。(市警提供)

紐約市 警6日消息指，皇后區 5日晚在勞雷爾頓(Laurelton)的居民區，發生一起惡性槍擊案，三名嫌犯向一戶正在舉辦百人派對的民居開火，三名嫌犯中的兩人受輕傷，一人傷勢嚴重，均送往附近醫院救治，至截稿前，警方尚未公布更多信息。

市警社區事務處主管、三星警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，位於皇后區春天大道(Springfield Boulevard)與130大道5日晚11時30分許，舉辦75到100人的大型聚會，為防止暴力發生，一名便衣警察 在派對附近巡邏，維護治安。

消息人士指，數名男子進入派對後，雙方衝突升級，爆發槍戰，警方立即介入，疑為幫派矛盾；馬德雷指，這場搶案中，警員沒有開槍，兩名受傷的嫌犯，沒有生命危險，一人受重傷，警方沒收了三把槍枝。

警方指出，案件尚在調查中，搜尋參加這場派對的近百名參與者，呼籲知情人士，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。