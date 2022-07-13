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曼哈頓再現遊民殺手…深夜捅3人致1死 非裔累犯被捕

記者張晨／紐約報導
曼哈頓再現遊民殺手，深夜連環捅人致死，非洲裔暴力前科犯被捕 。(市警提供)
曼哈頓再現遊民殺手，深夜連環捅人致死，非洲裔暴力前科犯被捕 。(市警提供)

曼哈頓近日再發生連續持刀攻擊遊民的案件，市警通過連日調查將40歲的暴力前科犯墨菲(Trevon Murphy)逮捕；從5日至11日，他作案三起，造成一人死亡；墨菲此前曾因毒品、攻擊及槍擊被捕十餘次，被逮捕時也處於無家可歸狀態。

影音來源：市警提供

市警總局接連兩天召開記者會，稱已經將近幾日發生在曼哈頓公園內的攻擊遊民案列為連環案，均係一人所為；墨菲13日早被一名退休獄警在街上認出，隨後遭警方逮捕，他目前被控兩項謀殺未遂和兩項襲擊罪。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)再次強調，能讓墨菲依然在街頭遊蕩，並持刀行凶的部分原因是刑事司法政策的失敗；她稱嫌犯來自田納西州，在2000年至2010年期間因為毒品問題被逮捕了十次。

來到紐約後，墨菲成為一名遊民，3月間曾經槍擊案被逮捕，4月在皇后區的遊民所毆打室友；本月5日凌晨4時40分許，墨菲在西村哈德遜公園(Hudson River Park)內，向一名34歲熟睡遊民的腹部連捅數刀，致受害者送醫後不治。

8日和11日晚，他又分別在東49街夾麥迪遜大道(Madison Ave)街角，和東側羅斯福高速公路(FDR Drive)附近的斯坦利艾薩克遊樂場(Stanley Isaac Playground)以同樣方式攻擊了兩名遊民。

市社會服務局(Department of Social Services)局長簡金思(Gary Jenkins)表示，紐約市的收容設施有足夠的空間確保遊民群體的安全，鼓勵仍然睡在街道上的人善用市府資源，以保證自身安全。

這是今年來發生的第二起針對遊民的屠殺案件，3月間華埠及下城連續有三名在街頭露宿的遊民遭同一名連環殺手槍擊，造成兩死一傷。

遊民 槍擊 曼哈頓

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