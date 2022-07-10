揚言殺紐約州長、被6警擊斃皇后區男子 疑患精神疾病

揚言要「殺了州長和其他警察 高層」且要「炸毀全世界」的皇后區 60歲男子哈迪(Raul Hardy)9日晚與警方交火時被警方擊斃，他的鄰居表示，他有精神疾病，自從他的母親去世後，病情越發加重。

9日傍晚6時，60歲的男嫌哈迪致電警局，揚言將暗殺州長霍楚 (Kathy Hochul)和市警總局長西維爾(Keechant Sewell)，並威脅將「炸毀全世界」，警方隨後趕到他位於皇后區坎布爾高地(Cambria Heights)116大道近205街的家中時，哈代拒絕將手移出口袋，並向警員開數槍，六名警員隨之與他交火約百發子彈，急救人員將倒在地上的哈代送往附近醫院時，宣告不治。

哈代的一位鄰居10日表示，他的母親三年前去世後，他的精神狀態開始變得不佳，每天都能聽見他瘋狂地大喊大叫。

另一位38歲已為人母的鄰居表示，哈代的古怪行為變得越發頻繁，起初他雖然無業，但看起來和藹可親，在車庫後面遊蕩，不過最近他開始說髒話，罵人，自言自語，「他肯定患有精神疾病」，9日晚的槍戰十分激烈，一直沒停止，兒子本來坐在高腳凳上，後來自己把他抱到了地上。

根據檢方，此前，哈代曾有數次家庭暴力紀錄。