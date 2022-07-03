3嫌紐約法拉盛持刀搶走11萬首飾…已連犯4起

法拉盛民宅前發生一起深夜持刀搶劫案。(取自谷歌地圖)

三名嫌犯在兩個月內，已在皇后區 及布碌崙 (布魯克林)地區犯下四起搶劫案，他們戴著黑色露臉頭套，趁深夜持刀搶劫形單影隻的路人，奪走他們的隨身物品後坐上一輛掛著賓州車牌的黑色轎車逃逸，其中一起劫案發生在皇后區法拉盛 一棟民宅前，他們持刀搶走了被害人攜帶的價值11萬的首飾，市警3日公布作案視頻，呼籲知情民眾提供線索。

(市警局提供)

根據市警局，法拉盛的劫案發生在6月26日(周日)凌晨2時5分，在法拉盛180街75-76號一棟民宅前，三名嫌犯持刀搶劫一位39歲的男性，奪走他身上價值11萬的首飾後，坐上一輛黑色掛著賓州車牌的本田雅閣汽車(Honda Accord)，向180街以北方向逃逸，受害人並未受傷。

5月30日(周一)，同樣是凌晨0時38分，在皇后區雷哥公園(Rego Park)65大道99-17號前，他們以同樣的手段，搶取了一位37歲男性身上價值20萬的首飾，也同樣坐上這輛黑色汽車逃逸。

另外兩起發生在布碌崙的搶劫案同樣出自這一團伙之手，6月5日凌晨2時20分，在布碌崙東73街22-19號民宅前，他們持刀搶劫一名57歲的男性及另一名54歲的女性，搶走他們總價值約1萬3000元的首飾、手包、以及iPhone11手機，坐車沿東73街以南方向逃逸；6月29日(周三)凌晨1時，在布碌崙東28街26-34號民宅前，他們持刀搶劫一名44歲男性，奪走他身上價值1萬1000元的首飾，坐車沿東28街以東方向逃逸，兩起案件中，受害人均未受傷。

市警3日公布作案視頻，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。