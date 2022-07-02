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一個月4起 3匪在紐約華裔社區連搶逾30萬元財物

記者牟蘭／紐約報導
三名男子自5月至6月期間，駕駛一輛賓州牌照的黑色本田雅閣，在華人居民較多的民宅區搶走逾30萬元財物。(市警提供)
三名男子自5月至6月期間，駕駛一輛賓州牌照的黑色本田雅閣，在華人居民較多的民宅區搶走逾30萬元財物。(市警提供)

紐約市警2日消息，三名男子自5月至6月期間，駕駛一輛賓州牌照的黑色本田雅閣(Honda Accord)，在皇后區與布碌崙(布魯克林)等華人居民較多民宅區連搶四人，涉及金額超過30萬元；警方日前公布四名嫌犯模式搶劫的視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警

根據警方消息，三名男子最先在112分局轄區作案；一名37歲的男子報警稱，他於5月30日凌晨12時38分左右，在雷哥公園65大道一棟民宅前，被三名持刀男子脅迫，強行拿走他價值20萬元的珠寶，隨後駕駛一輛賓州牌照的黑色本田雅閣，向不明方向逃竄。

警方紀錄顯示，三人於6月5日凌晨2時20分再次作案，駕駛同一輛牌照的轎車行駛至布碌崙73街，持刀脅迫一名54歲的女性，強行拿走對方總價值約1萬3000元的首飾、手提包與一部iPhone11手機，隨後向不明方向逃竄。

三名男子又在6月26日凌晨2時5分在107轄區的法拉盛180街作案，持刀脅迫一名39歲的陌生男子，要求交出加值11萬元的珠寶，隨後駕駛同一輛轎車向180街北向行駛。

根據警方消息，三人最後一次作案是在6月29日凌晨1時10分，持刀在布碌崙東28街威脅一名44歲的男子，隨後搶走對方加值約11萬元的珠寶，向東28街南向逃竄。

警方指，四起案件中，三名嫌犯均選在凌晨作案，強迫受害人交出財物，雖未傷害對方，但涉案金額巨大，搶走超過30萬元的財物；四起案件中有三起分別發生在雷哥公園、羊頭灣與法拉盛等華裔較多的居民區，但警方2日並未公布受害人族裔。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

布碌崙 法拉盛 本田

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