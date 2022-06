紐約華裔男女涉運市值逾百萬仿冒品 賓州高速路被捕

陳蕊(左)與李海因涉涉從事非法交易等罪名被賓州警方逮捕。(取自WTAE-TV Pittsburgh 視頻)

紐約市 兩名華裔男女,日前因違反交通規定,被賓州 高速公路的巡邏警察 攔停;警方在兩人的車上發現市值超過100萬元的仿冒品,其中包括648件仿冒包飾與418件仿冒護身符,並在一人的錢包中找到超過6000元現金,將兩人以涉從事非法交易等罪名被移送法辦。

根據賓州門羅維爾鎮(Monroeville)警方消息,報住在紐約市51歲的李海(Hai Li,姓名皆音譯)19日駕駛一輛廂型車,搭載50歲的陳蕊(Rui Chen)行駛至賓州高速路(Pennsylvania Turnpike)時,因沒有打方向燈,且越線駕駛,被巡邏警察攔停。

警方隨後在這輛廂型車中,搜出648件仿冒的錢包、手提包、皮帶、書包與墨鏡等,以及418件仿冒的護身符;警方稱,他們隨後搜查了陳蕊的私人錢包,除發現此錢包也為仿冒品外, 還找到6453元現金。

根據警方消息,李海與陳蕊因涉嫌仿冒商標(Trademark Counterfeiting)與從事非法交易(Dealing in the Proceeds of Criminal Activity),被移送法辦,將於下周在當地的法院過堂。

聯邦海關與邊境保護局(簡稱CBP)和國土安全調查處(HSI)的官網提醒民眾,買賣仿品都屬違法行為,購買假冒產品不但危害民眾健康,還損害國家經濟,使民眾就業機會減少。