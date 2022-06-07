我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國土安全部警告：極端派暴力團體煽動模仿德州小學槍擊

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

記者張晨／紐約報導
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

布朗士一地鐵站近日再發生一起無故推人入鐵軌的案件，根據案發地監控，一男子從站台將一女性受害者「甩入」軌道中，但所幸當時並無列車駛入，受害者在目擊者幫助下報警就醫，身體多處受傷。

警方表示，案件發生在5日下午4時45分，根據6日晚警方公布的監控視頻顯示，在位於傑克遜大道(Jackson Avenue)的露天站台上，一男子將一名52歲的女子推入了地鐵軌道。

影音來源：紐約市警提供

視頻中，這名男子反戴著棒球帽，穿著白色背心，從後面接近這名受害者，隨後雙手將其抓住「甩入」鐵軌中，受害者幾乎雙腳離地，在跌入鐵軌前還撞倒了站台邊緣。

大都會運輸署(MTA)一名發言人表示，目擊者將這名女子從軌道上拉回了站台，所幸她在跌入鐵軌之際沒有列車駛入。

警方稱，受害者與嫌犯並不相識，似又一起無故攻擊，案發後受害女子被送往林肯醫院(Lincoln Hospital)，目前情況穩定，頭部和手臂受傷。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

在地鐵站台暴力推人的男子反戴著棒球帽，穿著白色背心。(市警提供)
在地鐵站台暴力推人的男子反戴著棒球帽，穿著白色背心。(市警提供)
男子地鐵站無故推人落鐵軌，市警呼籲知情民眾提供線索。(市警提供)
男子地鐵站無故推人落鐵軌，市警呼籲知情民眾提供線索。(市警提供)

地鐵站 手機 大都會

上一則

民調：逾7成紐約市民 擔憂自己成為暴力犯罪受害者

下一則

MTA司機驅趕逃票乘客 遭對方持刀捅腹、割臉

延伸閱讀

民調：逾7成紐約市民 擔憂自己成為暴力犯罪受害者

民調：逾7成紐約市民 擔憂自己成為暴力犯罪受害者
鄭啟恭 接掌紐約華文作家協會

鄭啟恭 接掌紐約華文作家協會
鼓勵半導體紐約設廠 州眾議會通過「綠色晶片法案」

鼓勵半導體紐約設廠 州眾議會通過「綠色晶片法案」
涉嫌在地鐵上辱罵、行刺亞裔男 非裔嫌警局自首

涉嫌在地鐵上辱罵、行刺亞裔男 非裔嫌警局自首
日落公園地鐵槍擊案 受害女控槍商過度營銷

日落公園地鐵槍擊案 受害女控槍商過度營銷

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條
哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她
211:148 英相強生順利過關 續任首相

211:148 英相強生順利過關 續任首相