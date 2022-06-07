紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

布朗士一地鐵站 近日再發生一起無故推人入鐵軌的案件，根據案發地監控，一男子從站台將一女性受害者「甩入」軌道中，但所幸當時並無列車駛入，受害者在目擊者幫助下報警就醫，身體多處受傷。

警方表示，案件發生在5日下午4時45分，根據6日晚警方公布的監控視頻顯示，在位於傑克遜大道(Jackson Avenue)的露天站台上，一男子將一名52歲的女子推入了地鐵軌道。

影音來源：紐約市警提供

視頻中，這名男子反戴著棒球帽，穿著白色背心，從後面接近這名受害者，隨後雙手將其抓住「甩入」鐵軌中，受害者幾乎雙腳離地，在跌入鐵軌前還撞倒了站台邊緣。

大都會 運輸署(MTA)一名發言人表示，目擊者將這名女子從軌道上拉回了站台，所幸她在跌入鐵軌之際沒有列車駛入。

警方稱，受害者與嫌犯並不相識，似又一起無故攻擊，案發後受害女子被送往林肯醫院(Lincoln Hospital)，目前情況穩定，頭部和手臂受傷。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。