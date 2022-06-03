涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉嫌在紐約皇后區 森林小丘當街槍殺華裔 中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(Glenn Hirsch)，日前被大陪審團以二級謀殺與非法持武等十罪起訴，他在庭上拒不認罪，他的代表律師稱當事人只是與長城餐廳發生爭執，指稱警方「抓錯人了」。

赫希2日被皇后區州高等法院的大陪審團以二級謀殺、二級非法持武、一項二級刑事毀壞、一項二級恐嚇與二級非法跟蹤等十罪起訴，若罪成將面臨最高達29年零八個月到44年的監禁；他當日身穿淺藍色上衣與深藍色褲子、戴黑色眼鏡，由辯護律師赫恩(Michael Horn)陪同出席，他在庭上拒不認罪。

赫恩對於此案表示，警方逮捕錯人，當事人只是與長城餐廳曾發生矛盾，否認其他所有指控，「他(赫希)與外賣郎(嚴志文)沒有任何矛盾，不需要對他做什麼；他唯一能承認的就是，他因為沒拿到想要的餐食與餐館發生了爭執」；法官侯頓(Kenneth C. Holder)要求被告繼續關押，下次上庭時間為7日。

根據警方消息，51歲的赫希涉嫌於4月30日在森林小丘當街射殺外賣郎嚴志文，他一年前因要求長城餐廳提供額外的酸甜醬，與餐館結怨，此後他曾多次恐嚇包括嚴志文在內的店員，並涉刑事毀壞；案發當天，他曾七次駕駛休旅 車經過受害人工作的餐廳，警方逮捕他後，在其妻子家中發現八把槍。

消息人士表示，赫希曾在1995年至2012年期間被捕十次，其中一次包括非法持武，但案件都被撤銷；警方表示，雖然警員案發後很快鎖定被告，但為收集足夠的證據，直到本月1日才實施逮捕。