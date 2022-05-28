「我想找把槍 殺幾個學生」紐約16歲男涉恐嚇被捕

一名16歲的紐約皇后區男子日前在社群網路宣稱，他要持槍射殺大都會遠征學校的學生。(取自谷歌地圖)

一名16歲的紐約市 皇后區男子日前在社群網路宣稱，他要持槍射殺學生，被市警112分局的警員逮捕，以嚴重騷擾等罪將其指控移送法辦；紐約同源會會長黃友興對此表示，德州槍擊案敲響警鐘，紐約市公校 的校警不足，校園安全存在隱患，讓不少家長擔憂孩子在校的安全。

根據警方消息，位於皇后區森林小丘的大都會 遠征學校(Metropolitan Expeditionary Learning School)27日上午10時20分收到恐嚇，一名16歲的男青年威脅稱，他想要找把槍，殺幾個學生；轄區包括這所學校的112分局立即派出警員，封鎖學校搜查。

一名目擊學生稱，他曾看到嫌犯使用該校的電腦搜索如何購買軍火的信息，並立即告知該校的校警；這名16歲的學生對此供認不諱，隨後被警方逮捕，以嚴重騷擾等罪名移送法辦，日前已被擔保釋放，交由其父母看管。

大都會遠征學校位於森林小丘大都會大道(Metropolitan Avenue)，所在的大樓還向大都會高中(Metropolitan Avenue)與233公立小學的特殊學生提供課程。

就在這起案件發生兩日前，另有一名報住在長島蘇福克郡16歲的男青在他的Instagram帳號威脅，聲稱自己將於26日掃射學校；這名學生被捕後，被蘇福克郡檢方以恐怖威脅(Terroristic Threat)罪名移送法辦。

黃友興表示，德州槍擊案發生後，引起紐約華人家長的關注；他說，部分青少年因無法得到關注，看到類似案件後，或選擇模仿嫌犯犯案，為避免類似悲劇的發生，他建議公校加強心理輔導，家長也應留意孩子平日的言論。

對於紐約市公校安全，黃友興說，前市長白思豪(Bill de Blasio)要求取消市警對校警的管轄權，引發校警的「退休潮」，造成學校安保人員短缺；他說，雖然新市府重新招募校警，但新人仍需培訓，校園安全仍存在隱患，呼籲市府引起重視。