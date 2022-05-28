我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

小學教材畫太醜被罵 人教社致歉：將全面整改

紐約皇后區華女紐約長島涉非法按摩 被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
一名華女日前因涉嫌無證按摩，在長島蘇福克郡被捕。(取自谷歌地圖)
一名華女日前因涉嫌無證按摩，在長島蘇福克郡被捕。(取自谷歌地圖)

長島蘇福克(Suffolk)郡史密斯鎮(Smithtown)警方日前展開調查當地涉嫌非法的水療中心，一名報住在紐約市皇后區華裔女子在調查中被捕，以涉嫌兩項無證按摩的E類重罪移送法辦。

根據蘇福克郡警方28日消息，當地第四分局罪案調查組警員聯合史密斯鎮樓宇局工作人員以及檢察官辦公室的執法人員，於27日下午3時54分前往緬街139號的水療中心139香草水療中心(Vanilla 139 Spa)聯合執法，並發現一名華裔婦女涉嫌無證按摩，隨即將其逮捕。

警方表示，這名被捕女子為報住在皇后區小頸31歲的張薔(Qiang Zhang，姓名皆音譯)，她因涉兩項無證按摩的E類重罪被捕，警方對她開出出庭傳票，日後將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方此前撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並未取消無證按摩的法規，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。

長島 皇后區 華裔

上一則

國殤日長周末嚴打酒駕藥駕 紐約州增設隨機檢查站、出動便衣

延伸閱讀

賓州30年懸案破了 56歲男殺鄰居被捕 前妻作偽證

賓州30年懸案破了 56歲男殺鄰居被捕 前妻作偽證
紐約台灣青商會師徒傳承計畫 6月啟動

紐約台灣青商會師徒傳承計畫 6月啟動
反仇恨犯罪、槍枝暴力 亞裔團體皇后區集會

反仇恨犯罪、槍枝暴力 亞裔團體皇后區集會
使用種族歧視字眼 貼文揚言槍擊 佛利蒙高中生被捕

使用種族歧視字眼 貼文揚言槍擊 佛利蒙高中生被捕
法拉盛109分局資深警員涉篡改物證 罪成恐囚4年

法拉盛109分局資深警員涉篡改物證 罪成恐囚4年

熱門新聞

法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
紐約Q線地鐵。示意圖。(Getty Images)

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

2022-05-22 15:05
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29
22日下午近1時，法醫將黃溢的遺體從公寓內抬出。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛入室搶劫 華人住戶被捅死床上

2022-05-23 02:30

超人氣

更多 >
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
谷愛凌現身坎城紅毯 魔力轉圈圈引攝影師狂拍

谷愛凌現身坎城紅毯 魔力轉圈圈引攝影師狂拍
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉