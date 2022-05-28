紐約皇后區華女紐約長島涉非法按摩 被捕控罪

一名華女日前因涉嫌無證按摩，在長島蘇福克郡被捕。(取自谷歌地圖)

長島 蘇福克(Suffolk)郡史密斯鎮(Smithtown)警方日前展開調查當地涉嫌非法的水療中心，一名報住在紐約市皇后區 的華裔 女子在調查中被捕，以涉嫌兩項無證按摩的E類重罪移送法辦。

根據蘇福克郡警方28日消息，當地第四分局罪案調查組警員聯合史密斯鎮樓宇局工作人員以及檢察官辦公室的執法人員，於27日下午3時54分前往緬街139號的水療中心139香草水療中心(Vanilla 139 Spa)聯合執法，並發現一名華裔婦女涉嫌無證按摩，隨即將其逮捕。

警方表示，這名被捕女子為報住在皇后區小頸31歲的張薔(Qiang Zhang，姓名皆音譯)，她因涉兩項無證按摩的E類重罪被捕，警方對她開出出庭傳票，日後將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方此前撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並未取消無證按摩的法規，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。