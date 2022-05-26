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紐約地鐵內 15歲少年被陌生男性猥褻觸摸

記者胡聲橋／紐約報導
警方公布在地鐵內不當觸摸15歲男生的嫌犯畫像。(警方提供)
警方公布在地鐵內不當觸摸15歲男生的嫌犯畫像。(警方提供)

地鐵R線布碌崙(布魯克林)南段發生一起強行觸摸案件。一名15歲男生被陌生人靠近，私處被隔衣服觸摸。警方已公布嫌犯畫像，希望公眾能提供有關嫌犯的信息，爭取早日將其捉拿歸案。

案件發生在市警72分局管轄區域內。18日上午大約8時20分，15歲的男性受害者正乘坐北向開行的R線地鐵。當地鐵行駛到展望大道站(Prospect Avenue)時，一名身份不明的男子向受害者靠近，隔著衣服抓住了受害人的隱私部位。受害人因為擔心自身安全，在4大道交9街處下了地鐵。嫌疑人仍留在地鐵車廂內，後來在R線其他車站下車，去向不明。這一案件沒有人員受傷的報告。

嫌疑人被描述為一名男性，大約30歲，身高約5呎5吋，棕色眼睛，膚色黝黑，黑色短髮。 他最後一次被看到時身穿連帽厚夾克和棕色牛仔褲。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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