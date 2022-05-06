紐約大學21歲學生 凌晨於曼哈頓遭酒駕司機撞倒身亡

紐約大學21歲學生米利根(Raife Milligan)在曼哈頓下東城遭酒駕司機撞倒身亡。(取自GoFundMe)

一名就讀紐約大學 的21歲學生於近日在曼哈頓下東城過馬路時，被一醉酒司機撞倒，並在本周因傷勢過重死亡；肇事司機在現場被捕。警方6日表示，對其過失及酒後駕駛的指控，可能因為當事人的死亡而升級。

警方表示，21歲的米利根(Raife Milligan)在案發當日凌晨2時45分左右穿過一大道交東豪斯頓街(East Houston St.)時，被一輛雪佛蘭科邁羅(Chevy Camaro)撞倒。

傷者隨後被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，警方稱，但其因傷勢過重已於5日不治身亡。

警方現確認這輛科邁羅的司機為皇后區居民古茲曼(Michael de Guzman)，他在案發後留在現場並被逮捕；最初被控醉酒駕車(Driving While Intoxicated)和缺乏駕駛能力(Driving While Ability Impaired)，

消息人士稱，針對古茲曼的指控可能會因為米利根的死而升級。

車禍 發生後，米利根的朋友開始在GoFundMe為他的葬禮籌集資金，組織者貝格(Donna Begle)寫道，米利根在紐約大學學習生物化學，希望在將來成為一名醫生。

「他疫情 期間一直志願為老人送餐，他熱愛生活，總是為他人著想。米利根就是以這樣一種積極的方式影響了許多人的生活，我們將深深地懷念他。」