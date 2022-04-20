我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／口罩令廢除？烏俄戰擴大、紐時任命新總編

美中防長首度通話 台海關係各說各話

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽護照 返鄉在即

記者鄭怡嫣／紐約報導
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾於寒冬露宿皇后區法拉盛街頭、後經社區熱心人士慷慨解囊終入住當地酒店的76歲上海大爺，引起了社區的廣泛關注，幫助大爺籌款的上海同鄉會20日表示，經過多月的努力，上海大爺終獲得中領館頒發的簽證，也已經注射新冠疫苗兩針，正在聯絡航空公司為他訂回國機票，實現他返滬尋親的心願。

76歲來自上海的劉玉生，曾住在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交緬街(Main St)近第一資本銀行(Capital One)一側的街頭，以簡易帳篷安家，寒冬則穿著塑膠拖鞋到附近茶餐廳避寒，後經社區人士的眾籌，於2月5日入住每晚40元的當地旅館，每天可用12元的三餐零用錢。

組織籌款並幫助劉玉生辦理簽證等事宜的上海同鄉會會長沈珺20日表示，經過多月的努力，劉玉生終於19日晚收到中領館發出的簽證；此外劉玉生日前已從酒店搬至另一社區人士的家中，「被照料得很好」。

此前，上海同鄉會曾在眾籌網站GoFundMe為劉玉生籌得約1萬5000元籌款，另有法拉盛當地社區人士為劉玉生自發籌款千餘元；對此沈珺表示，依照回國機票的票價，才能決定劉玉生回國後的酒店住宿費是否足夠，目前正在聯絡東航負責人購買機票，將盡可能幫他訂從紐約直飛上海的機票，省卻轉機的麻煩。

劉玉生在上海出生，曾為上海基礎工程公司的吊車工，1990年他隨父親及哥哥來到美國打工，父親去世後便開始流浪在街頭棲居；之前，他曾在上海育有一女。

劉玉生獲發中國護照，回國指日可待。(上海同鄉會提供)
劉玉生獲發中國護照，回國指日可待。(上海同鄉會提供)

法拉盛 簽證 中領館

上一則

紐約今年前3月交通死亡數增44% 「零死亡願景」最致命的第一季

延伸閱讀

因應BA.2變種病毒 金兌錫發1萬個新冠檢測盒

因應BA.2變種病毒 金兌錫發1萬個新冠檢測盒
皇后區新公車路線 劉醇逸籲民眾發聲

皇后區新公車路線 劉醇逸籲民眾發聲
無仇恨地帶打擊犯罪 獲金兌錫撥款10萬元

無仇恨地帶打擊犯罪 獲金兌錫撥款10萬元
紐約皮草公司香港工廠秋季圍攏資金樣品衣大甩賣

紐約皮草公司香港工廠秋季圍攏資金樣品衣大甩賣
動手種菜 停辦2年法拉盛農耕班免費招生

動手種菜 停辦2年法拉盛農耕班免費招生

熱門新聞

日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。(Getty Images)

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？

2022-04-13 21:59

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗