曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽護照 返鄉在即

曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾於寒冬露宿皇后區法拉盛 街頭、後經社區熱心人士慷慨解囊終入住當地酒店的76歲上海大爺，引起了社區的廣泛關注，幫助大爺籌款的上海同鄉會20日表示，經過多月的努力，上海大爺終獲得中領館 頒發的簽證 ，也已經注射新冠疫苗兩針，正在聯絡航空公司為他訂回國機票，實現他返滬尋親的心願。

76歲來自上海的劉玉生，曾住在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交緬街(Main St)近第一資本銀行(Capital One)一側的街頭，以簡易帳篷安家，寒冬則穿著塑膠拖鞋到附近茶餐廳避寒，後經社區人士的眾籌，於2月5日入住每晚40元的當地旅館，每天可用12元的三餐零用錢。

組織籌款並幫助劉玉生辦理簽證等事宜的上海同鄉會會長沈珺20日表示，經過多月的努力，劉玉生終於19日晚收到中領館發出的簽證；此外劉玉生日前已從酒店搬至另一社區人士的家中，「被照料得很好」。

此前，上海同鄉會曾在眾籌網站GoFundMe為劉玉生籌得約1萬5000元籌款，另有法拉盛當地社區人士為劉玉生自發籌款千餘元；對此沈珺表示，依照回國機票的票價，才能決定劉玉生回國後的酒店住宿費是否足夠，目前正在聯絡東航負責人購買機票，將盡可能幫他訂從紐約直飛上海的機票，省卻轉機的麻煩。

劉玉生在上海出生，曾為上海基礎工程公司的吊車工，1990年他隨父親及哥哥來到美國打工，父親去世後便開始流浪在街頭棲居；之前，他曾在上海育有一女。