62歲非裔詹姆斯列為布魯克林地鐵槍擊嫌犯 全力通緝

日落公園槍擊案嫌犯。(市警提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)辦公室13日早晨宣布，62歲非洲裔男子詹姆斯(Frank James)正式從布碌崙(布魯克林)日落公園 地鐵槍擊案的「涉案人」升級成「嫌犯」(suspect)，證據也指出他是單獨行動，沒有共謀。

市長發言人萊維(Fabien Levy)表示，所有在現場發現的證據都指向詹姆斯，他已正式列為槍擊案嫌犯，亞當斯表示「我們一定會抓住此人」；懸賞5萬元緝拿槍手，呼籲民眾提供線索。

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亞當斯13日在記者會中表示，目前還有四名傷者還住院觀察，所幸都沒有性命危險；另外證據顯示詹姆斯是獨自行動，目前已在紐約市地鐵站 加派更多警力，案發的日落公園36街地鐵站已恢復服務，D、N、R線都照常工作。

根據警方形容，嫌犯身高約5呎5吋、體重介於175至200磅；最後被看見時戴著防毒面具、橙色工地背心以及灰色連帽衛衣。

市警釋出多張嫌犯圖，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。